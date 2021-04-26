مصر.. نقابة المهن التمثيلية تحقق في "إساءة" مسلسل "موسى" لإسماعيل ياسين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا تؤكد فيه تلقيها شكوى من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين بشأن تضررها من تقديم شخصيته بطريقة غير لائقة في الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ”موسى“.

وفي ضوء ذلك، ”شكل مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على الفور لجنة رفيعة المستوى لفحص هذه الشكوى لرفع تقرير عاجل ليتسنى لمجلس إدارة النقابة اتخاذ قراره بشأنها“.

وأكدت نقابة المهن أن ”المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلا وموضوعا لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية بتاريخ الفنون كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانبا هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ“.

وعلق السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذي تربطه صلة قرابة بإسماعيل ياسين، على قرار نقابة المهن التمثيلية، قائلا ”شكرا د. أشرف زكي وبنطالب بحذف أي مشهد يخص الفنان الكبير في الحلقات اللي جايه.. لازم موافقة اسرته وأحفاده ونرجو حذف المشهد السابق مع إعادة العرض احنا عايزين تقدير أدبي فقط واحترام للراجل“.

مسلسل ”موسى“ من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق. تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

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وكانت أسرة إسماعيل ياسين قد قالت في شكواها إنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها رمضان إسماعيل ياسين، حيث كان قد انتقد في إحدى مقابلاته الإعلامية أفلام إسماعيل ياسين التي تتناول الجيش، وقال إنها أساءت للقوات المصرية.

وفي المقابل، كان رمضان قد رد بطريقة غير مباشرة على موجة الغضب التي قوبلت بها الحلقة التي ظهر فيها إسماعيل ياسين، حيث قالت في منشور عبر حساباته بالسوشيال ميديا ”شخصية موسى في أول يوم عمل له في وسط القاهرة عام 1946، وبسبب جهله بالسينما والفنانين أنقذه ذلك من عملية نصب من شخص يستغل تقارب الشبه بينه وبين الفنان إسماعيل ياسين“، في إشارة إلى أنه لم يقصد إسماعيل ياسين وإنما شبيهه.