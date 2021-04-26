بسبب "موسى".. الإعلامية سارة دندراوي تصف ضيفها منذر رياحنة بـ"المستفز" (فيديو)

وصفت الإعلامية السعودية سارة دندراوي، ضيفها في برنامج ”تفاعلكم“ الذي يعرض عبر شاشة ”العربية“، الفنان الأردني منذر رياحنة بـ“المستفز“، بسبب الدور الذي يقدمه في مسلسل ”موسى“ الجاري عرضه في دراما رمضان 2021، ويقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان.
وقالت سارة دندراوي: إن تركيبة شخصية ”نوفل“ التي يقدمها الرياحنة متلونة وبها خبث، فتارة يحب ”شفيقة“ التي تجسد شخصية ”موسى“ بالمسلسل، وتارة يجننها، وهذا جذب الجمهور له.
وأكدت سارة دندراوي، أنها تتابع المسلسل، وأنها مستفزة منه ومشاعرها سلبية تجاهه، متسائلة عن سبب هذه الشخصية الشريرة، ليرد عليها منذر رياحنة: ”أنا من المقدمة خوفت من حالي“.
وتابعت سارة دندراوي: ”بنتابع كل حلقة بجد مستفز“، فهنأها منذر رياحنة بشهر رمضان، وتمنى أن تزول جائحة كورونا كي تكون المقابلة وجها لوجه العام المقبل دون كورونا.
وتابع منذر رياحنة قائلا: إن ”تركيبة شخصيته في العمل غريبة وعجيبة، فهو ظالم ومظلوم بنفس الوقت“، معقبا أن مشكلة الشخصية هذه، تكمن في أصله ومن كان والده ووالدته ويحاول قدر إمكانه نسيان ماضيه أو أصله تحديدا.
https://www.youtube.com/watch?v=yi6ObLUmbwA&ab_channel=AlArabiya%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
وذكر رياحنة أنه يندفع نحو اختيار أدوار الشخصيات غير أحادية الجانب، التي تنطوي على أكثر من تركيبة وخطها البياني غير واضح.
وقال منذر رياحنة: إنه ”لا يرى أن ما يحدث مع الفنان المصري محمد رمضان، بطل المسلسل من أمور شخصية خلال اليومين الماضيين، قد يتسبب في تعرضه للهجوم، ويؤثر على مشاهدات العمل ككل“، متمنيا أن يسود الهدوء وتحل الأزمات كوننا في شهر رمضان.
وعن أعماله الجديدة واستقراره في مصر، قال منذر رياحنة: إن لديه عملا أردنيا خلال الفترة المقبلة، وعملا آخر سيتم تصويره في دبي، مبينا أنه يرى الفنان غير ملزم بالتواجد في مكان معين للعمل.
يذكر أن مسلسل ”موسى“ من بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، وغيرهم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.