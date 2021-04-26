بسبب "موسى".. الإعلامية سارة دندراوي تصف ضيفها منذر رياحنة بـ"المستفز" (فيديو)

وصفت الإعلامية السعودية سارة دندراوي، ضيفها في برنامج ”تفاعلكم“ الذي يعرض عبر شاشة ”العربية“، الفنان الأردني منذر رياحنة بـ“المستفز“، بسبب الدور الذي يقدمه في مسلسل ”موسى“ الجاري عرضه في دراما رمضان 2021، ويقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان.

وقالت سارة دندراوي: إن تركيبة شخصية ”نوفل“ التي يقدمها الرياحنة متلونة وبها خبث، فتارة يحب ”شفيقة“ التي تجسد شخصية ”موسى“ بالمسلسل، وتارة يجننها، وهذا جذب الجمهور له.

وأكدت سارة دندراوي، أنها تتابع المسلسل، وأنها مستفزة منه ومشاعرها سلبية تجاهه، متسائلة عن سبب هذه الشخصية الشريرة، ليرد عليها منذر رياحنة: ”أنا من المقدمة خوفت من حالي“.

وتابعت سارة دندراوي: ”بنتابع كل حلقة بجد مستفز“، فهنأها منذر رياحنة بشهر رمضان، وتمنى أن تزول جائحة كورونا كي تكون المقابلة وجها لوجه العام المقبل دون كورونا.