مثير للجدل.. رحيل الفنان روميو لحود بعد مسيرة حافلة

تصريحات جرئية

اشتهر الفنان الراحل روميو لحود بتصريحاته الجرئية، إذ عبر عن رأيه الصريح بوضوح في جميع مقابلاته التلفزيونية والإذاعية.

ومن التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها لحود، كانت خلال حلوله ضيفا على محطة الـ OTV اللبنانية، إذ اكد أنه انسحب من برنامج ستوديو الفن علم 1989، بعد استبعاد نوال الزغبي من الفوز بالميدالية الذهبية.

وأشار لحود إلى أنه رأى في نوال مغنية ممتازة، مشيرا إلى أن أخطاءها كانت صغيرة جدا، لكن عندما عارضه أعضاء لجنة التحكيم قرر الانسحاب من البرنامج فورا.

وقال لحود، إن نوال احتاجت آنذاك لبعض التعديلات على مكياجها وإطلالتها، إلا أن صوتها الجميل غطى على كل تلك الأخطاء.

أما خلال حلوله ضيفا على برنامج "بدون تشفير" على قناة الجديد، قال لحود إن هيفاء وهبي Star "نجمة"، وشبهها بمارلين مونرو، فقال: "مارلين لم تكن مغنية جيدة ولا ممثلة جيدة وهيفاء كذلك، إلا أنها أجمل شكلا من مارلين وهي نجمة فعلا".

وفي مقابلة إذاعية مع الإعلامية ريما نجيم، قال روميو لحود إن الرحابنة هم من صنعوا المسرح وكانوا عباقرة، إلا انهم اتسموا بالديكتاتورية في العمل.

وأثار الفنان الراحل البلبلة، عندما صرح بأنه إنسان مؤمن، إلا أنه لا يجد إجابات عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالحياة الأبدية بعد الموت.

وأغضبت تصريحات لحود، بعض النجوم، بعدما أبدى رفضه للفنانين الذين يشاركون في لجان تحكيم برامج المواهب، مشيرا إلى أن مثل تلك البرامج، تحتاج متخصصين في مجال الموسيقى والفن لديهم خبرة خاصة، وأن الفنانين غير قادرين على تقييم المواهب.

حزن وإنجازات

مر روميو لحود، بظروف محزنة للغاية، حيث خسر زوجتيه، الأولى ليليان بولان والثانية ألكساندرا قطريب (شقيقة الفنانة سلوى القطريب)، كما خسر ابنته "دومنيك" في عمر مبكر.

وبدأ الفنان اللبناني الراحل رحلته في الفن عام 1964، حين أعد أوبريت "ليالي لبنان" في مهرجانات بعلبك، وبعد نحو 4 سنوات قدم عروضا مسرحية في مسرح الأولمبيا في باريس.

كما قدم لحود أكثر من 30 استعراض على أكبر مسارح العالم.

ولحن لحود أغاني عدد من النجوم، بينهم أغنية "قالولي العيد" للفنانة سلوى القطريب، التي أعادت تقديمها إليسا عام 2012 ضمن ألبوم "أسعد وحدة".