نبيل شعيل يعترف بالفشل خلال السنوات الماضية

علق الفنان الكويتي نبيل شعيل، على ما راج طوال الفترة الماضية من اتهامات له بأنه فشل في الوصول للجمهور طوال خمس السنوات الماضية، من خلال تحقيق نجاحات في ألبوماته الغنائية والأغاني العاطفية التي قدمها.

واعترف شعيل، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”علي ونجم“ الذي يجري عرضه في شهر رمضان عبر شاشة التلفزيون الكويتي، بالفشل في تقديم أغان جيدة للجمهور.

ونوه الفنان الكويتي إلى أن ما يشاع أن الأغاني الوطنية التي قدمها في فترة خمس السنوات الماضية هي التي سندته أمام الجمهور حقيقي، معقبا أن ”هذا الكلام فيه نوع كبير من الصحة“.

وعن السبب وراء ذلك، قال نبيل شعيل: إنه خلال تلك الفترة كان يقدم الأعمال ذاتها بنفس المجموعة التي تعمل معه دون تطوير شكل الأغنية، مضيفا أن فترة خمس السنوات كان خلالها عامان توقف فيهما عن العمل ولم يخرج سوى بأغنية واحدة، لأنه لم يكن متعاقدا مع شركة إنتاج حينذاك.

وقال الفنان الكويتي: إن فترة التوقف لديه لإعادة ترتيب الأوراق وهذا شيء طبيعي، موضحا أنها ليست أول وقفة في حياته الفنية، وأن هذا يحدث في كثير من المهن.