وفاة الطيار أشرف أبو اليسر تصل للنائب العام بعد اتهام محمد رمضان بقتله

تصاعدت الأزمة بين الطيار أشرف أبو اليسر والفنان المصري محمد رمضان على الرغم من رحيل الأول عن عالمنا قبل يومين لتصل إلى مكتب النائب العام بعدما تم اتهام الثاني بتعمد قتل الطيار معنويًا.

وتقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان، اتهمه فيه بتعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر على سند أن المبلغ ضده يتعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع.

وأوضح سمير صبري في البلاغ، أن محمد رمضان ظهر قبل فترة مع الطيار أشرف أبو اليسر مستغلاً وجوده على الطائرة التي يقودها الفقيد، وتعمد التصوير معه داخل كابينة الطائرة ما أثار العديد من المشكلات بينها فصل الطيار من عمله ومنعه من مزاولة المهنة وقطع مصدر رزقه.

وتابع المحامي المصري أن تعويض الطيار عن الأضرار التي لحقت به، من خلال الحكم الذي حصل عليه استتبعه عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم القضائي وقام بالاستهانة به وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات في المياه دون احترام لما أقره لقضاء.

وتابع أن وخلال الأزمة تعرض للإصابة بالاكتئاب النفسي والأمراض والتي على إثرها تم وضعه في العناية المركزة وأوحى محمد رمضان أنه لا يهمه ما صدر ضده وأنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر على نفسية الطيار وأودت به بالنهاية إلى أن لقى ربه.

وأشار المحامي إلى أن الفعل الذي قام به محمد رمضان يعد مجرما قانونًا حيث إنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها في قانون العقوبات مستخدمًا التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه.

واختتم البلاغ أنه تم توافر الركن المادي من أركان جريمة القتل في حق المبلغ ضده لاستخدامه وسيلة إزهاق الروح والتي ذكرها القانون، والذي اعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلاً عمدًا وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.