يسرا المسعودي ترد على اتهامها بالإساءة للمرأة التونسية في "القاهرة كابول"

دافعت الفنانة التونسية يسرا المسعودي عن نفسها إزاء الاتهامات التي طالتها بالإساءة للمرأة التونسية الريفية من خلال الدور الذي تلعبه في مسلسل ”القاهرة كابول“.

وتجسد يسرا المسعودي دور إحدى الزوجات لزعيم تنظيم متطرف، حيث قالت عبر تصريحات تلفزيونية ببرنامج ”تفاعلكم“ الذي يتم عرضه عبر شاشة ”العربية“: “ لم يتم اختياري عشان أنا تونسية.. بالعكس الخليفة اللي أنا متجوزاه هو اللي متزوج من جنسيات متعددة لمجرد المتعة فقط“.

وأوضحت ”المسعودي“ قائلة: ”أنا اللي اقترحت على المخرج تقديم الدور باللهجة الريفية التونسية وهو وافق، وذلك إهداء مني للشعب التونسي اللي دايما مستاء من استخدام اللهجة الريفية في الكوميديا“.

وتساءلت الفنانة التونسية قائلة: ”فين الإساءة وأنا طالعة في دور واحدة متزوجة“.

أما عن تهديدات القتل التي تعرضت لها، قالت: ”التعليقات جاتني من أرقام غربية ومن ناس معرفهاش على وسائل التواصل الاجتماعي.. حاليا كل حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي تحت مراقبة شرطة الانترنت التونسية“.

واختتمت حديثها، قائلة: ”إن شاء الله راجعة تونس قريبا أنا بقالي أكثر من عام ونصف بعيدة عنها.. وأنا مستاءة جدا من ردود الفعل الغاضبة.. وكان على بالي يفرحوا بالدور اللي قدمته في عمل مصري كبير مثل مسلسل القاهرة كابول“.