غدير السبتي تروي تفاصيل تعرضها للضرب من شقيقها (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي، أن شقيقها الأصغر ”عبد الله“، قام بضربها عدة مرات، وقاطعها لمدة 5 سنوات بسبب دخولها المجال الفني، مؤكدة أنه كان يرفض تمامًا عملها بالتمثيل.

وقالت غدير السبتي، في مقابلة تلفزيونية، إن علاقتها بشقيقها كانت قوية للغاية وتحبه بشكل جنوني ولكنه كان يخاف عليها من الوسط الفني رغم ثقته التامة بأخلاقها، مشيرة إلى أنها كانت تحترمه ولكنها أصرت على استكمال حلمها وتحقيق طموحها بدخول الفن.

وشددت الفنانة الكويتية أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة للغاية بعد وفاته لأنه على الرغم من أنه تحدث معها تليفونيًا قبل وفاته، ولكنها كانت تتمني أن تسمع منه أنه سامحها وبالفعل سافرت لندن لرؤيته ولكنه توفي قبل أن تستطيع التحدث معه.

وأكدت غدير السبتي أنها ليس لديها فوبيا التقدم في العمر وتقول عمرها دون تردد لانه مجرد رقم، موضحة أنها أتمت 46 سنة.

وأشارت السبتي إلى أنها كانت تحزن بسبب قصر قامتها وهي صغيرة، إذ يبلغ طولها 147 سم فقط، ولكن عندما تقدمت بالعمر وجدت أنه يعطيها شكلا أصغر بكثير من سنها.

وتعجبت من بعض التعليقات التي تأتي لها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي حول أنها أصبحت ”عجوز“ و“لا تستحي من عمرها“، موضحة أنها ترد علي الناس بأنها رغم عمرها تتمتع بروح شبابية وحب للحياة وثقافة فلا يهمها أن تكون ”عجوز“ مدام تتمتع بكل هذا.