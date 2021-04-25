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نوال الزغبي تنهار بعد تركها وحيدة على قارب مشتعل وسط البحر في "5 نجوم" (فيديو)
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 22:23 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 23:10 GMT

نوال الزغبي تنهار بعد تركها وحيدة على قارب مشتعل وسط البحر في "5 نجوم" (فيديو)

انهارت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، خلال وقوعها بفخ البرنامج الكوميدي "5 نجوم" المعروض عبر شاشة  MBC، بعدما تُركت في قارب تشتعل فيه النيران وسط البحر.

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المصدر: ريهام عبدالصمد – إرم نيوز

انهارت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، خلال وقوعها بفخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة  MBC، بعدما تُركت في قارب تشتعل فيه النيران وسط البحر.

والبداية كانت مع اتصال مجموعة من الفنانين بنوال الزغبي لاستدراجها إلى المقلب، وظهرت النجمة متحمسة جدًا قبل أن تسقط في الفخ.

وكان المقلب عبارة عن اصطحاب الزغبي من قِبل النجمة غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، ونور، بقارب سياحي في جولة بحرية ترفيهية.

وأثناء جلوس نوال على متن القارب حدثت مشاجرة مفتعلة بين غادة ونور، لالتقاط صور لغادة من قِبل ”نور“ دون إذنها، فتوترت الزغبي من الموقف، وطالبت بعودة القارب، فتدخل الشرنوبي وهدأ الموقف.

وأثناء ذلك حدث انفجار في القارب، فانهارت ”نوال“ من المشهد، ليقوم أحد المشاركين في البرنامج بإحضار سترات نجاة لجميع الموجودين ما عدا الزغبي، وتركوا نوال وحيدة في القارب، وظلت تصرخ وتدعو على الشرنوبي بالغرق، وتقول:“هموت وحدي، أنا بدي أرجع إلى لبنان“.

وحين رأوا  حالة ”الزغبي“ اضطُروا لكشف الموقف، وأكدوا سقوط نوال في المقلب، وهدأت نوال من الموقف، وعلقت:“حرام عليكم، وقّعتوا قلبي“.

ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معًا النجوم: غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرّض الضيف للكثير من المواقف المُثيرة، والمفاجآت غير المتوقعة.

ووقع عدد من النجوم في فخ المقلب، أبرزهم:“صابر الرباعي، وهيفاء وهبي، ونيكول سابا، وميدو، وجومانا مراد، وحسن شاكوش، ودرة“، وغيرهم.

 

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