نوال الزغبي تنهار بعد تركها وحيدة على قارب مشتعل وسط البحر في "5 نجوم" (فيديو)

انهارت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، خلال وقوعها بفخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC، بعدما تُركت في قارب تشتعل فيه النيران وسط البحر.

والبداية كانت مع اتصال مجموعة من الفنانين بنوال الزغبي لاستدراجها إلى المقلب، وظهرت النجمة متحمسة جدًا قبل أن تسقط في الفخ.

شرنوبي قالي لازم خديني معاكي! ضحية اليوم الفنانة نوال الزغبي#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/lxuAOOogBb — MBC مصر (@mbcmasr) April 25, 2021

وكان المقلب عبارة عن اصطحاب الزغبي من قِبل النجمة غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، ونور، بقارب سياحي في جولة بحرية ترفيهية.

وأثناء جلوس نوال على متن القارب حدثت مشاجرة مفتعلة بين غادة ونور، لالتقاط صور لغادة من قِبل ”نور“ دون إذنها، فتوترت الزغبي من الموقف، وطالبت بعودة القارب، فتدخل الشرنوبي وهدأ الموقف.

خناقة نور وغادة عادل! نوال الزغبي مش مصدقة الخناقة اللي قامت فجأة#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/Dbwauhmbkq pic.twitter.com/097jG3DOJq — MBC مصر (@mbcmasr) April 25, 2021

وأثناء ذلك حدث انفجار في القارب، فانهارت ”نوال“ من المشهد، ليقوم أحد المشاركين في البرنامج بإحضار سترات نجاة لجميع الموجودين ما عدا الزغبي، وتركوا نوال وحيدة في القارب، وظلت تصرخ وتدعو على الشرنوبي بالغرق، وتقول:“هموت وحدي، أنا بدي أرجع إلى لبنان“.

أنا جيت أخد الفسيخ بتاعي! رد فعل نوال الزغبي بعد ما عرفت أنه مقلب#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/Dbwauhmbkq pic.twitter.com/LibHZ2LTl2 — MBC مصر (@mbcmasr) April 25, 2021

وحين رأوا حالة ”الزغبي“ اضطُروا لكشف الموقف، وأكدوا سقوط نوال في المقلب، وهدأت نوال من الموقف، وعلقت:“حرام عليكم، وقّعتوا قلبي“.

ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معًا النجوم: غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرّض الضيف للكثير من المواقف المُثيرة، والمفاجآت غير المتوقعة.

ووقع عدد من النجوم في فخ المقلب، أبرزهم:“صابر الرباعي، وهيفاء وهبي، ونيكول سابا، وميدو، وجومانا مراد، وحسن شاكوش، ودرة“، وغيرهم.