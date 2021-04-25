بلقيس فتحي ترفع قضية خلع على زوجها سلطان عبد اللطيف

قالت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي إنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وأضافت بلقيس في تصريحات تلفزيونية ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وتابعت: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.

https://www.instagram.com/tv/COGkVmDIJH2/?igshid=61po1v1avf9u

يذكر أن بلقيس تزوجت في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبر من عام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورصع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت بلقيس ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018

وبلقيس مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، وهي حاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي.