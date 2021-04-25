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تقليد حبيب الحبيب لمشهور "سناب شات" نايف حمدان في "ستديو21" يصبح حديث السعوديين (فيديو)
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 21:57 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 23:10 GMT

تقليد حبيب الحبيب لمشهور "سناب شات" نايف حمدان في "ستديو21" يصبح حديث السعوديين (فيديو)

أثار تقليد الفنان الكوميدي السعودي حبيب الحبيب، لمشهور "سناب شات" نايف حمدان، أصداء واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعيز وأصبحت حلقة نايف حمدان، حديث

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أثار تقليد الفنان الكوميدي السعودي حبيب الحبيب، لمشهور ”سناب شات“ نايف حمدان، أصداء واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعيز

وأصبحت حلقة نايف حمدان، حديث الجمهور، بعدما ظهر في برنامج ”ستوديو 21“ الساخر، الذي يعرض في شهر رمضان.

وتقمّص ”حبيب الحبيب“ شخصية ”نايف حمدان“ المعروف بأنه مهتم بتاريخ الجزيرة العربية، حيث استطاع أن يظهر بملامح مشابهة تمامًا له.

وقلّد الحبيب، طريقة نايف حمدان في سرده للقصص التاريخية والتي يقوم بروايتها لجمهوره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة لافتة، وتحصد الكثير من المشاهدات.

وتصدر وسم ”#حبيب_الحبيب“ موقع ”تويتر“ في السعودية، وسط تفاعل واسع، وتغريدات بالآلاف، حيث تشكلت الآراء بين استطاعة حبيب الحبيب تقليد نايف حمدان بطريقة مميزة، وبين من أكد أنه أعاد الكثير من الكلمات التي لا طائل من ورائها، فيما توقع البعض رد فعل نايف بأنه سيصف تقليد حبيب بالفاشل.

وغردت متابعة تدعى ”ميما“، تعليقًا على مقطع فيديو لنايف حمدان تقول:“#نايف_حمدان بعد ما شاف تقليد #حبيب_الحبيب الفاشل“.

وتابع حساب باسم ”أبو شهاب“، قائلًا:“حبيب الحبيب ممثل ممتاز، وكوميدي، وأفضل من مشهوري السناب، وإذا ما ضبّط الحلقة اليوم قبل ضبط تقليدًا مقاربًا في الحلقات السابقة #حبيب_الحبيب“.

وعقبت مغردة من خلال حساب باسم ”نورا“، تقول:“فشل فشلًا ذريعًا بتقليد نايف، ياربي حومة تسبد #حبيب_الحبيب“.

 

وأثنت على خفة دم حبيب الحبيب مغردة تدعى ”لوري“، حيث قالت:“#حبيب_الحبيب خفة دم تنشرب من حلاوتها“.

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