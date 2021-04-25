تقليد حبيب الحبيب لمشهور "سناب شات" نايف حمدان في "ستديو21" يصبح حديث السعوديين (فيديو)

أثار تقليد الفنان الكوميدي السعودي حبيب الحبيب، لمشهور ”سناب شات“ نايف حمدان، أصداء واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعيز

وأصبحت حلقة نايف حمدان، حديث الجمهور، بعدما ظهر في برنامج ”ستوديو 21“ الساخر، الذي يعرض في شهر رمضان.

وتقمّص ”حبيب الحبيب“ شخصية ”نايف حمدان“ المعروف بأنه مهتم بتاريخ الجزيرة العربية، حيث استطاع أن يظهر بملامح مشابهة تمامًا له.

وقلّد الحبيب، طريقة نايف حمدان في سرده للقصص التاريخية والتي يقوم بروايتها لجمهوره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة لافتة، وتحصد الكثير من المشاهدات.

وتصدر وسم ”#حبيب_الحبيب“ موقع ”تويتر“ في السعودية، وسط تفاعل واسع، وتغريدات بالآلاف، حيث تشكلت الآراء بين استطاعة حبيب الحبيب تقليد نايف حمدان بطريقة مميزة، وبين من أكد أنه أعاد الكثير من الكلمات التي لا طائل من ورائها، فيما توقع البعض رد فعل نايف بأنه سيصف تقليد حبيب بالفاشل.

وغردت متابعة تدعى ”ميما“، تعليقًا على مقطع فيديو لنايف حمدان تقول:“#نايف_حمدان بعد ما شاف تقليد #حبيب_الحبيب الفاشل“.

وتابع حساب باسم ”أبو شهاب“، قائلًا:“حبيب الحبيب ممثل ممتاز، وكوميدي، وأفضل من مشهوري السناب، وإذا ما ضبّط الحلقة اليوم قبل ضبط تقليدًا مقاربًا في الحلقات السابقة #حبيب_الحبيب“.

حبيب الحبيب ممثل منتاز وكوميدي واهو افضل من مشهورين السناب واذ ماضبط الحلقه اليوم قبل ظبط تقليد مقارب بالحلقات السابقه #حبيب_الحبيب — koukar (@Masssa222) April 25, 2021

وعقبت مغردة من خلال حساب باسم ”نورا“، تقول:“فشل فشلًا ذريعًا بتقليد نايف، ياربي حومة تسبد #حبيب_الحبيب“.

فشل فشلاً ذريعاً في تقليد نايف ياربي حومة تسبد #حبيب_الحبيب — Noura (@Noura03775164) April 25, 2021

وأثنت على خفة دم حبيب الحبيب مغردة تدعى ”لوري“، حيث قالت:“#حبيب_الحبيب خفة دم تنشرب من حلاوتها“.