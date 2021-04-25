الكشف عن تفاصيل الظهور الثاني لإسماعيل ياسين في مسلسل "موسى"

تدخلت الناقدة المصرية ماجدة خير الله، في أزمة مشهد إساءة الفنان المصري محمد رمضان للراحل إسماعيل ياسين، في حلقة السبت من مسلسله ”موسى“، الذي يعرض ضمن دراما رمضان الجاري.

وكشفت الناقدة ماجدة خير الله في منشور لها عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“ أن ما قيل بأن محمد رمضان، ومخرج مسلسله محمد سلامة، سخرا من إسماعيل ياسين في الحلقة الثانية عشرة من المسلسل وأثار حفيظة الجمهور، سيتم الرد عليه في الحلقة الثامنة عشرة التي ستعرض خلال الأيام المقبلة.

وقالت ماجدة خير الله تعقيبًا على صورة جمعت بطل المسلسل محمد رمضان بالمخرج محمد سلامة، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، إن الحلقة الثامنة عشرة ستظهر تمجيدًا لفن السينما، وهو ما ينبهر به (موسى)، وفقًا لسياق الأحداث في المسلسل.

وأكدت الناقدة المصرية أن مدخل ”موسى“ لهذا العالم الساحر سيكون من خلال شخصية إسماعيل ياسين باعتباره أحد رموز العصر الذهبي للسينما المصرية، مشددة على أن ”محمد سلامة.. مخرج مسلسل ”موسى“، يؤكد أن كل أطراف العمل يكنون كل الحب والتقدير للفنان الراحل إسماعيل ياسين، ولكل نجوم السينما المصرية“.

وذكرت خير الله أن“ما ظهر في الحلقة الثانية عشرة وأثار غضب الجماهير، مردود عليه في الحلقة الثامنة عشرة التي سلمتها فعلًا للقنوات التي تعرض المسلسل“.

وأضافت الناقدة المصرية:“سيظهر في هذه الحلقة تمجيد لفن السينما الذي سنبهر به (موسى)، وأن مدخله إلى هذا العالم الساحر سيكون من خلال شخصية إسماعيل ياسين، باعتباره أحد رموز العصر الذهبي للسينما المصرية“.

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10159876373651282&set=a.10153804516091282&type=3&theater

ومسلسل موسى من بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، وغيرهم، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.