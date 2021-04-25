ريم مصطفى تصف رامز جلال بالمريض النفسي في "رامز عقله طار" (فيديو)

أبدت الفنانة المصرية ريم مصطفى، رد فعل غير متوقع عقب اكتشافها مقلب رامز جلال، بعدما وقعت ضحية في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميًا في شهر رمضان عبر شاشة Mbc مصر.

ورقصت ريم مصطفى، بعد اكتشاف المقلب ثم أطلقت ”زغرودة“، على الرغم من نظراتها التي كشفت عن وجود رد فعل غاضب، لكنها خالفت جميع التوقعات.

وقالت ريم مصطفى عقب خروجها من حمام السباحة الذي سقطت داخله من الكابينة التي تعطلت بها، والمعدّة لرفع الضيوف لمكان عال، إن جسمها ”مرتعش“، بعد خروجها.

جسمي كله بيترعش وبالزغاريط.. رد فعل كيوت من ريم مصطفى بعد رؤية رامز جلال#رامز_عقله_طار #هيئه_الترفيه #MBCMASR

تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/gfoMES5wCN@GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/WkqQWCHqVa — MBC مصر (@mbcmasr) April 25, 2021

ودخلت ريم مصطفى، في نوبة صراخ وغضب من رامز جلال وفريق برنامجه وهي داخل الكابينة، وبعد خروجها من بركة المياه وكشف حقيقة المقلب وصفت رامز جلال بالمريض النفسي الذي يحتاج إلى علاج وأن برنامجه قمة السخافة والغباء.

وسخر رامز جلال، من ريم مصطفى، بعدما سقطت منذ الثواني الأولى من لعبة ”الثور“، ورفضت الصعود عليه مرة أخرى وهي تردد: ”صحتي على قدي“، بينما قال رامز: ”واضح إن في طور سبب لها أزمة في حياتها“.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.