مي العيدان تتوعد شمس وبسمة وهبة بعد حلقة العرافة

توعدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفنانة شمس والإعلامية المصرية بسمة وهبة، بعد ذكر اسمها في حلقة من برنامج ”العرافة“ الذي يذاع في رمضان 2021.

ونشرت العيدان مقطع فيديو عبر صفحتها على ”تويتر“ يتضمن جزءا من حلقة شمس في برنامج ”العرافة“ وقالت خلاله إن مي العيدان دائمًا ما تسيء إليها وإنها لا تريد أن ترد عليها.

وأضافت ”شمس“ أن ”مي“ دائمًا تتحرش بها منذ سنوات، وتجاوزت في حقها كثيرًا، موجهة تساؤلا ”لما هتقابلي رب كريم ايش هتقوليله؟“.

وعلقت مي العيدان على الفيديو قائلة إنها كانت تعتقد أن شمس نسيتها لعدم ذكر اسمها منذ أكثر من سنة، موضحة: ”شوف من عم يحكي.. وأنا أقول من سنه ما جبتي اسمي قلت معقولة نسيتيني؟“.

شوف من عّم يحكي 😂😂🤣 وانا اقول من سنه ماجبتي اسمي قلت معقوله نستني😂

عموما حجيه راح يوصلك ردي عليج و على الحجه بسمه وهبه يوم الخميس في برنامجي كشف حساب الساعه ٩ مساءا على سكوب😂 pic.twitter.com/ve2FSfNDvF — مي العيدان (@mayal3eidan) April 25, 2021

وأضافت أنها سوف تحصل على حقها من شمس وبسمة خلال أيام من خلال برنامجها، متابعة: ”عموما حجيه راح يوصلك ردي عليج وعلى الحجة بسمة وهبة يوم الخميس في برنامجي كشف حساب الساعه 9 مساءا على سكوب“.

وكانت شمس قد أكدت في تصريحات لها مع برنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، أن ”تمردها على خوف والدتها عليها هو السبب الرئيس في وصولها للنجاح الذي وصلت إليه“.

وأشارت إلى أنها تمارس دور الأب لوالدتها ولأشقائها؛ لتقدم والدتها في العمر وغياب والدها بسبب وفاته، وأن الوصية الوحيدة لوالدتها التي التزمت بها شمس هي مراعاة أشقائها.