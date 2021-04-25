محمد رمضان يرد على اتهامه بالإساءة لإسماعيل ياسين‎

رد الفنان المصري محمد رمضان، على اتهامه بالإساءة إلى الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين في مسلسله ”موسى“، الذي ينافس به في موسم دراما الرمضانية 2021.

ونشر رمضان عبر صفحته على ”فيسبوك“، مقطع فيديو لأحد مشاهد مسلسله والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بسبب الممثل الذي ظهر فيه يقلد إسماعيل ياسين، وسخر منه ”موسى“ محمد رمضان.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو، بالقول إن شخصية موسى في المسلسل لا تشاهد السينما ولا تعرف الفنانين، وذلك أنقذه من عملية نصب، مؤكدًا أن من ظهر في المشهد شخص يقلد الفنان إسماعيل ياسين ولا يقصد أبدًا به الفنان.

وأضاف رمضان: ”موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد بالقاهرة سنة 1949، ما يعرفش لا سينما ولا فنانين وده أنقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس.. ثقة في الله نجاح“.

https://www.facebook.com/Ramadan/posts/350224429797188

يذكر أن رمضان تعرض لانتقادات واسعة، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأسرة الفنان إسماعيل ياسين، عقب عرض الحلقة الثالثة عشرة من مسلسله الرمضاني ”موسى“.

وتضمن المشهد الذي أثار غضب الجمهور، ظهور موسى (محمد رمضان) والفنان الذي جسد شخصية الراحل إسماعيل ياسين، يتحدث عن شراء الأخير من موسى بضعة أشياء ثمنها 24 قرشا، وامتنع (إسماعيل ياسين) عن دفعها، ليرد عليه موسى قائلا: ”فين حقهم؟!“، فيجيب الممثل: ”إيه ياخويا مش واخد بالك مني ولا إيه مبتتفرجش على سيما!؟” ثم بعدها يدفع له الحساب وينتهي المشهد عند تقليد موسى لحركات إسماعيل ياسين بسخرية.

وقررت أسرة الفنان الراحل تقديم شكوى لدى نقابة المهن التمثيلية في مصر ضد محمد رمضان، بسبب المشهد، مؤكدة أن ذلك المشهد تضمن سخرية من إسماعيل ياسين، مطالبة رمضان بالاعتذار للأسرة.