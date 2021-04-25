الفنان العراقي علي يوسف يقبل اعتذار ريان جيلر‎

أعلن المطرب العراقي علي يوسف قبوله اعتذار السعودي ريان جيلر، بعد أن قدم الأخير اعتذاره عن الإساءة التي بدرت منه بسبب أزمة الفنان العراقي مع الفنانة الكويتية هند البلوشي.

ونشر علي يوسف عبر حسابه على ”إنستغرام“ على خاصية ”الستوري“، صورة لريان وعلق عليها: ”الاعتذار شجاعة ريان وأنا مسامحك“.

وقدم ريان جيلر اعتذارا لعلي يوسف، أمس، عبر حسابه على ”سناب شات“، وطلب من يوسف قبول الاعتذار؛ لأن إساءته له كانت عبارة عن ”تصرف غير مسؤول منه“.

وجاء هذا الاعتذار على خلفية الأزمة الأخيرة التي وقعت بين العراقي علي يوسف والفنانة هند البلوشي بعد طلاقه للبلوشي علنا، وخروج ريان ليبارك لهند على الطلاق، مشيرا إلى أنها ”لا يشرفها أن تكون زوجته“.

وكان ريان قد أكد أن سبب أزمته مع علي يوسف هي مشكلة الأخير مع الفنانة هند البلوشي وتعاطفه معها، رغم أنه لم يكن من المفترض أن يعادي أحدا على حساب شخص آخر، قائلا: ”مشكلة علي مع هند لا دخل لي بها“.

وخرج ريان جيلر بداية العام الحالي 2021 ليعلن زواج الفنانة الكويتية هند البلوشي من الفنان علي يوسف، بعد تداول مجموعة من الصور التي تجمعهما، وهو ما دفع البلوشي لتأكيد الخبر وسط صمت من علي يوسف إلى أن خرج وأعلن طلاقه للبلوشي.