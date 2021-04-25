حلا شيحة تدافع عن زوجها وتهاجم الجمهور‎

دخلت الفنانة المصرية حلا شيحة، في ”شجار“ مع الجمهور، أثناء ردها على تعليقات عبر حسابها على ”إنستغرام“ تسخر من رسالة غزل لزوجها الداعية معز مسعود، بمناسبة عيد ميلاده.

وفي التفاصيل، نشرت حلا شيحة صورا لزوجها، وعلقت قائلة: ”الحب كله.. لا يوجد كلام يصفك، ويوصف غلاوتك عندي، أجمل سند وأطیب قلب، وأحن زوج.. ربنا يخليك ليا“.

وسخر عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مما كتبت حلا شيحة، في ظل معرفتهم المسبقة بتعدد زيجات معز مسعود، وأنها من الممكن أن تلحق بقريناتها لاسيما وأن فترة زواجهما لم تقارب الستة أشهر بعد، ناصحين إياها بعدم التسرع في كون الرومانسية هي التي تسيطر عليها.

وبعد سلسلة تعليقات من المتابعين التي لم تحظ على إعجاب حلا شيحة، ردت قائلة: ”ما شاء الله في ناس بترد بثقة عارفة كل حاجة عن معز وعني كأنهم وسطنا كل ثانية.. بجد مش مصدقة لا وكلام إيه جامد جامد جامد بصراحة“.

وتواصلت التعليقات التي لم تعجبها لتصف من أطلقوها بأن هناك بعض من الناس ”نفسياتها تعبانة“، موضحة أن ما يفعلونه ”حرام“، فكتبت: ”في ناس نفسياتها تعبانة فعلا يا حرام.. ما بيصدقوا يلاقوا أي حاجة يتكلموا فيها وخلاص وأهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام والهمة في الرد ما شاء الله ولا وفن في الرد والتعليق..“.

https://www.instagram.com/p/COEMxIULryS

وعقبت حلا شيحة، قائلة: ”وأهم حاجة بقي عارفين الماضي وعايشين مع الحاضر ومتنبئين بالمستقبل عمومًا إن شاء الله وفي شهر رمضان ربنا يغفر لنا وإياكم، وافتكروا إذا جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا..“.

واختتمت الفنانة المصرية: ”مش كل حاجة نسمعها عن فلان وفلانة لازم بالضرورة نصدقها وفي كلام جرايد كتير وأخبار ملفقة والحقيقة لا يعلمها إلا الله“.

وجاء في تعليقات البعض ما كتبته متابعة تقول: ”اصبري شوية كملي سنة وقولي بعدها كدا من فين بنجيب حلاوة الروح دي نتخزوق من الرجال وبرضو لسه عندنا عشم دا لسه مقفلش فترة التجربة استني 6 شهور تخلص“.

وعقبت متابعة أخرى قائلة: ”متشديش ظهرك كده“، بينما كتبت متابعة: ”كل زوجاته قالوا كده سابق …هما السابقون وأنتى اللاحقة“، وواصل متابع يقول: ”شيري قالت كده بردوا“.