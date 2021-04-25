منوعات

بعد إعلان زواجهما.. أول ظهور لبرلنتي عامر مع سعد الصغير (فيديو)
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 12:40 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 14:00 GMT

بعد إعلان زواجهما.. أول ظهور لبرلنتي عامر مع سعد الصغير (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية برلنتي عامر، عن أحدث ظهور لها برفقة المطرب سعد الصغير، بعد إعلان زواجهما، وهو ما أثار الجدل رغم نفي أسرته. ونشرت برلنتي عامر عبر حسابها على

+A -A
المصدر: يوسف عبد الله- إرم نيوز

كشفت الفنانة المصرية برلنتي عامر، عن أحدث ظهور لها برفقة المطرب سعد الصغير، بعد إعلان زواجهما، وهو ما أثار الجدل رغم نفي أسرته.

ونشرت برلنتي عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو مباشرا أثناء سهرة خاصة جمعتهما في أحد المطاعم بالقاهرة، وظهر الثنائي وهما يغازلان بعضهما.

facebook.com/100006269925563/videos/2925412117677757

 

كما نشرت الفنانة المصرية أيضا صورة أخرى برفقة سعد معلقة عليها: ”ربنا يخليك ليا يا حبيبي وأحلى سحور“.

 

2021-04-178044357_2925426027676366_7204642962789958250_n

 

وكانت برلنتي عامر قد خرجت عن صمتها للرد على تدوينة نور الهدى زوجة سعد الأولى، ونجلها الأكبر محمود.

وقالت في منشور عبر حسابها على فيسبوك: ”حبيبي، وجوزي، وتاج راسي، ربنا يخليك ليَّ ،جوزي قالي إللي يقول عليكِ متجوزة في السر، طلّعي عقد الجواز ووريهم إمضتي وبصماتي عليه، أنتِ ست محترمة غصبًا عن أي حد، وأنتَ أحن راجل، كفاية حب ولادي ليك“.

وكتبت أيضا منشورا آخر ردا على الكثير من المتابعين الذين قالوا: إنها تزوجت من سعد من أجل الشهرة، قائلة: ”بالنسبة للناس إللي بتقول اتجوزت سعد علشان يشهِرني، أنا مش محتاجة شهرة، علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدًا، وتاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين، بس هو جوزي، وحبيبي، وده شرف ليَّ، وسعد ما أضاف شيء لتاريخي الفني، ودي أعمالي حتى لو دور ثاني أو ثالث أنا برلنتي عامر”.

وكانت نور الهدى زوجة سعد الأولى، قد قالت في منشور لها ردًا على انتشار خبر زواجه من برلنتي عامر: ”حسبي الله ونعم الوكيل، يارب أشوف فيكما يومًا يا رب، ثم قامت بنشر صور تجمعها مع أولادها، وعلّقت عليها قائلة: ”عمري وحياتي ودنيتي، بحمد ربنا أنا فعلًا عرفت أربّي رجالة أتشرف بيهم، سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمرى كله، توتي، وحودة، ومنة، ومودي، يارب يدّيني طول العمر وأفرح بيكم، وأعيش وأربّي عيالكم زي ما ربتكم“.

يذكر أن الفنانة برلنتي عامر، أعلنت زواجها من المطرب الشعبي سعد الصغير من خلال نشرها فيديو له وهو يهنئها بعيد ميلادها.

 

 

 

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play