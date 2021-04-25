عائلة إسماعيل ياسين تتقدم بشكوى ضد محمد رمضان

تقدمت أسرة الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين بشكوى لدى نقابة المهن التمثيلية في مصر ضد الفنان محمد رمضان، بسبب مشهد من مسلسل ”موسى“. قالت إنه تضمن سخرية من الفنان الراحل.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الفنان المصري أشرف زكي، في بيان لها أن أسرة اسماعيل ياسين تقدمت بشكوى بالفعل ضد الفنان محمد رمضان.

وتابع البيان أن ”السيدة سامية شاهين، أرملة المخرج ياسين إسماعيل ياسين وهو ابن الفنان الراحل، أكدت أنها تريد الحصول على حق إسماعيل يس الأدبي، مطالبة محمد رمضان ومخرج عمل مسلسل موسى بتقديم اعتذار رسمي“.

وأضاف البيان أن ”أرملة ابن اسماعيل ياسين، نوهت إلى أن ما حدث ليس المرة الأولى، إذ سبق وانتقد محمد رمضان الفنان الراحل في أحد حواراته الصحفية عندما تحدث عن أفلام الفنان إسماعيل ياسين، التي تناول فيها الجيش وقال حينذاك إنها أساءت للجيش المصري“.