الفنان خالد النبوي يعلن تعافيه من كورونا

أعلن الفنان المصري، خالد النبوي، اليوم الأحد، أنه تعافى بشكل تام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث أظهر آخر فحص أجراه أنه لم يعد يحمل الفيروس.

وقال النبوي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفسيبوك: ”الحمد لله والشكر لله، سلبي كورونا.. أتمنى من الجميع أخذ كل الاحتياطات اللازمة.. ربنا يحفظكم ويحفظ مصر“.

ووجه النبوي رسالة شكر لجمهوره، قائلا، ”دعواتكم كانت سندا كبيرا بعد كرم ربنا سبحانه و تعالى.. ربنا يديم محبتكم الغالية.. رمضان كريم عليكم جميعا“.

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وكان مصدر طبي قد قال لـ“إرم نيوز“ إن النبوي هو من طلب مغادرة المستشفى من الفريق الطبي المعالج له، مشددا على أنه ”لم يتعافَ بعد بشكل كامل من كورونا“.

وأضاف المصدر حينها أن النبوي يتواصل مع الطبيب المعالج له لاستكمال البروتوكول العلاجي في المنزل بعدما اختفت حدة الأعراض، موضحا أنه فضل الوجود برفقة أسرته.