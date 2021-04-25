الفنان الكويتي مبارك المانع يرد على انتقادات مسلسل "ياما كان وكان" (فيديو)

رد الفنان الكويتي مبارك المانع، على الانتقادات التي وجهت لمسلسل ”ياما كان وكان“ بسبب تقديمه لشخصية جحا بشكل مغاير لما هو موجود في التراث؛ ما رأى فيه متابعون ”تشويها للتاريخ“.

وقال الفنان الكويتي تعليقا على تلك الانتقادات: ”نحن في المسلسل لا نكتب التاريخ.. ومن شاء أن يقرأ عن شخصية جحا كما هي في التاريخ فليذهب إلى الكتب التاريخية“.

وأضاف الفنان في تصريحات تلفزيونية: ”نحن في المسلسل حاولنا أخذ جوانب من شخصية جحا وتوظيفها بشكل يفيدنا في العمل الفني الذي نقوم به.. اتهام البعض لنا بتخريب التاريخ غير صحيح“.

أما عن سبب تغيير اسمه الفني من مبارك بلال إلى مبارك المانع، معلقا: ”بالبداية كانوا مو عارفين اسمي ويبون يربطون اسمي بالوالد الكاتب محمد بلال (..) لكن اليوم انا بحط اسم عائلتي كاملا“.

وأوضح: ”يشرفني وتاج على راسي يقولون إني ابن الكاتب محمد بلال.. لكن أنا كنت ابي اصنع نفسي بنفسي.. إذا سويت غلط يرجعلي.. واذا تميزت ابوي يرفع راسه بي“.