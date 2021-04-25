أحمد العونان: أعاني ظلما فنيا ومسلسل "كسرة ظهر" لم يفشل (فيديو)

قال الفنان الكويتي أحمد العونان، إنه بتعرض للظلم الفني، إذ إنه يصمت ويغض الطرف عن ما يحدث له من إهمال واستهانة عند وضع اسمه على تترات المسلسلات، وبوسترات الأعمال بما لا يليق بتاريخه الفني.

وأضاف العونان، في مقابلة تلفزيونية، أنه لا يحضر مونتاج أعماله ويترك الأمر للمنتج والمخرج؛ لكن للأسف في أحيان كثيرة لا يكونان على قدر الثقة ويتم الاستهانة بدوره، مضيفا أنه يتعجب من وضع صورة شباب تاريخهم الفني لا يتجاوز السنة بحجم صورته ذاته على الأفيش.

ورفض العونان وصف مسلسل ”كسرة ظهر“ الذي شارك ببطولته في رمضان العام الماضي بـ“الفاشل“، مشددا على أنه حقق مشاهدات وردود أفعال لطيفة ويعتبر أن مستواه ”جيد“ لكنه ليس ممتازا بالوقت نفسه.

وأضاف الممثل الكويتي الشهير، أحيانا يتوقع الفنان نجاحا باهرا لبعض الأعمال لكنها للأسف تمر مرور الكرام أو تتعرض لانتقادات قاسية، مشيرا إلى أن فيلم ”بوقة فقارة“ -على سبيل المثال- الذي شارك ببطولته كان يضم عددا كبيرا من النجوم ولم يحالفه التوفيق، ولا أحد يعلم هل كان هناك مشكلة في تنفيذه أو ماذا حدث له.

وأكد العونان أن البطولة المطلقة ليست من أولوياته لأنه طوال عمره ليس أنانيا، ولديه يقين أنه لا يمكن أن يصبح الفنان شيئا كبيرا دون مساعدة الآخرين وغالبية النجوم الكبار بالكويت يحرصون على أن يقف بجوارهم نجوم آخرون.