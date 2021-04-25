محاربة السرطان شيماء العيدي: لهذا السبب دخل كتابي "أنا أقدر" موسوعة غينيس (فيديو)

كشفت محاربة السرطان الكويتية الشهيرة شيماء العيدي، عن سبب دخولها كتابها ”أنا أقدر“ موسوعة غينيس، قائلة أنه: ”دخل هذه الموسوعة لأنه الكتاب الأكثر مبيعا“.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية: ”هذا الكتاب هو عصارة تجربتي في بكل ما تحمله الكلمة من معنى كنت اكتبها بشكل مقالات تحت أي صورة احطها على إنستغرام.. فكان في كل مرة التفاعل يكون وايد من المتابعين والمشاهير.. ومع الوقت بدأو يسألوا ليش ما أدون هذه المقالات في كتاب خوفا من أن يغلق حسابها على إنستغرام في يوم من الأيام“.

وتابعت ”العيدي“ قائلة: ”وكنت أشعر بسعادة عند قراءة هذه الكومنتات والتفاعل.. إلا أن تواصلت معها إحدى دور النشر وطلبوا مني تجميع هذه المقالات في كتاب لنقل تجربتي للجميع.. وبالفعل وافقت على ذلك.. وأنجز هذا الكتاب بكل أحاسيسه“.

واختتمت حديثها، قائلة: ”واتخذت قرارا بأن يكون ريع هذا الكتاب لصالح مرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العلاج.. وسبحان الله.. والله ولي التوفيق في كل شي.. الله وفقني فيه بلمح البصر ودخل موسوعة غينيس“.

وقبل أيام كشفت محاربة السرطان شيماء العيدي، عن تطورات حالتها الصحية، موضحة أنها الآن في مرحلة العلاج الكيماوي، مطالبة من متابعيها الدعاء لها.

ونشرت العيدي صورة من داخل مركز الشيخة بـدريـة الأحـمد الجابر الصباح لعلاج الأورام وزراعة الخلايا الجذعية، عبر خاصية الاستوري على حسابها في موقع ”انستغرام“، معلقة: ”جرعتي بعد شوي دعواتكم لكل مرضانا ومرضی المسلمين بهالشهر الفضيل“.

وشيماء العيدي هي سفيرة العمل الإنساني للشباب العربي، وصانعة السعادة، عُرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان العيدي عن عودة مرض السرطان لها، ورفض أحد مستشفيات أمريكا علاجها بسبب تقدم مرحلة المرض وعدم جدوى العلاج، حيث ضجت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بقصتها.

وكانت العيدي قد واجهت مرض السرطان وتغلبت عليه في وقت سابق، وأطلقت وقتها حملة بعنوان ”أنا أقدر“ لدعم جميع مرضى السرطان.