محمد رمضان يواجه اتهامات بالإساءة للفنان الراحل إسماعيل ياسين (فيديو)

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لانتقادات شديدة، عقب عرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسله الرمضاني ”موسى“.

وكان المشهد الذي جمع بين موسى (محمد رمضان) والفنان الذي جسد شخصية الراحل إسماعيل ياسين، يتحدث عن شراء الأخير من موسى بضعة أشياء ثمنها 24 قرشًا وامتنع (إسماعيل ياسين) عن دفعها، ليرد عليه موسى قائلًا: ”فين حقهم؟!“، فيجيب الممثل: ”إيه ياخويا مش واخد بالك مني ولا إيه مبتتفرجش على سيما!؟” ثم بعدها يدفع له الحساب وينتهي المشهد عند تقليد موسى لحركات إسماعيل ياسين.

وأثار هذا المشهد غضب قطاع كبير من الجمهور بسبب إظهار الفنان الراحل إسماعيل ياسين بهذا الشكل.

وكتبت إحدى المتابعات على ”فيسبوك“ تقول: ”ويشاء القدر إن محمد رمضان يقع فى شر أعماله للمرة الثانية فى نفس اليوم ظهرت شخصية الفنان إسماعيل ياسين فى مشهد أقل ما يقال عنه أنه زبالة.. وبيشوه سمعته وتاريخه من خلال تقديمه على أنه فنان بيتسفلق على موسى البياع و بيرفض يدفعله فلوس و بيقوله أنت مش عارف أنا مين!!.. مشهد مالهوش أي تلاتين لازمة و يعتبر إهانة لتاريخ فنان بحجم و قيمة إسماعيل ياسين“.

وانتقده متابع آخر بقوله :“بصراحة معجبنيش ان محمد رمضان يتريق على الفنان الكبير اسماعيل ياسين ده غير اختيار الممثل اللى عامل دور اسماعيل ياسين سئ جدا“.

@MohmedSalama بصراحة معجبنيش ان محمد رمضان يتريق على الفنان الكبير اسماعيل ياسين 😡 ده غير اختيار الممثل اللى عامل دور اسماعيل ياسين سئ جدا — waleed moughip 🇪🇬 (@waleedmoughip25) April 24, 2021

و قال متابع: ”هو اساساً بيكره اسماعيل ياسين وقبل كده قال عليه كلام زفت زيه“.

ومسلسل ”موسى“ يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.