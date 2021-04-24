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الفنانة التونسية درة تنهار من الرعب في برنامج "5 نجوم" (فيديو)
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 22:05 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 22:50 GMT

الفنانة التونسية درة تنهار من الرعب في برنامج "5 نجوم" (فيديو)

انهارت الفنانة التونسية درة بعد تعرضها لموقف صعب، عقب سقوطها في فخ البرنامج الكوميدي "5 نجوم" المعروض عبر شاشة MBC. وكانت البداية مع استدراج درة لسباق سيارات

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المصدر: ريهام علاء الدين - إرم نيوز

انهارت الفنانة التونسية درة بعد تعرضها لموقف صعب، عقب سقوطها في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC.

وكانت البداية مع استدراج درة لسباق سيارات يشارك فيه عدد من النجوم، فظهرت النجمة متحمسة وتفوقت في البداية على منافسيها قبل أن تسقط في الفخ.

والمقلب كان عبارة عن سباق بين سيارة درة بصحبة النجمة غادة عادل، بينما كان منافسها في السيارة المقابلة أحد المشاركين في البرنامج.

وأثناء السباق وقعت السيارة في حادث تصادم بشع واشتعلت النيران فيها، وظنت درة أن النيران اشتعلت في السائق، وظهر الضحية وهو ملقى على الأرض.

وخلال الموقف تعمدت غادة استفزاز درة، بقولها ”مات بسببك يا درة مبتعرفيش تسوقي بتسوقي ليه“، لترد عليها ”أنا معملتش حاجة، انتي بتكلميني كده ليه؟“.

وحين ركبت درة السيارة برفقة غادة للهروب من الموقف، كسر شقيق الضحية المزيف زجاج السيارة، لتنهار درة من شدة البكاء والصراخ.

وهنا كشفت غادة عادل عن سقوط درة في المقلب، فعلقت درة ”أنا مش مصدقة أنتي يا غادة تعملي كده فيا، حرام عليكي أنا قلبي وقف“.

يذكر أن برنامج ”خمس نجوم“ يجمع، لأول مرة، غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

ووقع عدد من النجوم في فخ المقلب، أبرزهم صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، وميدو، وجومانا مراد، حسن شاكوش، وغيرهم.

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