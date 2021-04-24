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ما حقيقة وفاة الإعلامي والشاعر زاهي وهبي؟
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 21:32 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 22:45 GMT

ما حقيقة وفاة الإعلامي والشاعر زاهي وهبي؟

نفت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ليلة السبت شائعة وفاة زوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي بفيروس كورونا، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. مظبوط

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المصدر: فريق التحرير

نفت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ليلة السبت شائعة وفاة زوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي بفيروس كورونا، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت الزيات على حسابها في تويتر: ”زاهي بخير، لا تصدقوا الإشاعات“.

وقال الإعلامي اللبناني نيشان: ”زاهي وهبي الحياة تليقُ به، بإذن الله سيتعافى ويعود إلى أسرته وأحبّائه، لِشِفائِكَ نُصَلّي“.

وكشفت الإعلامية السورية زينة يازجي في تغريدة أن حالة زاهي الصحية بدأت بالاستقرار، وأنه بخير.

وكتبت يازجي: ”زاهي وهبي بخير، بإذن الله، حالته صعبة ولكنها بدأت بالاستقرار، نرفع صلواتنا ودعاءنا له بالشفاء العاجل والتام وللعزيزة رابعة بالصبر و القوة“.

وفي وقت سابق أكدت الزيات أن زوجها يتواجد في المستشفى لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا حيث يعاني من نقص الأوكسجين.

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وفي الـ17 من الشهر الجاري طلب الإعلامي اللبناني زاهي وهبي من أصدقائه قبول اعتذاره عن تقصيره في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال: ”تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمدلله أنها شارفت على نهايتها، أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعاً“.

ولمع اسم وهبي في أوائل التسعينات من القرن الماضي، حيث قدم العديد من البرامج أشهرها ”خليك بالبيت“ الذي استمر لمدة 15 عاما متتالية، ونال نجاحا واسعا.

واستضاف في برنامج ”خليك بالبيت“ أكثر من 750 مبدعا عربيا في شتى الميادين والمجالات الفكرية والأدبية والموسيقية والغنائية والمسرحية والسينمائية والتلفزيونية والتشكيلية والفقهية، وأثارت العديد من الحوارات جدلا واسعا.

كما حاور بعض القادة والشخصيات السياسية مثل الرئيس اللبناني الراحل إلياس الهراوي، ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

وأصدر وهبي عدة دواوين شعرية، ولحن قصائده وغناها نخبة من فناني لبنان والعالم العربي، منها ”تتبرج لأجلي“ التي غناها مارسيل خليفة.

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