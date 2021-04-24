ما حقيقة وفاة الإعلامي والشاعر زاهي وهبي؟

نفت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ليلة السبت شائعة وفاة زوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي بفيروس كورونا، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت الزيات على حسابها في تويتر: ”زاهي بخير، لا تصدقوا الإشاعات“.

زاهي بخير ، لا تصدقوا الإشاعات #زاهي_وهبي — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 24, 2021

وقال الإعلامي اللبناني نيشان: ”زاهي وهبي الحياة تليقُ به، بإذن الله سيتعافى ويعود إلى أسرته وأحبّائه، لِشِفائِكَ نُصَلّي“.

زاهي وهبي الحياة تليقُ به.

بإذن الله سيتعافى

ويعود إلى أسرته وأحبّائه.

لِشِفائِكَ نُصَلّي.🙏 — نيشان (@Neshan) April 24, 2021

وكشفت الإعلامية السورية زينة يازجي في تغريدة أن حالة زاهي الصحية بدأت بالاستقرار، وأنه بخير.

وكتبت يازجي: ”زاهي وهبي بخير، بإذن الله، حالته صعبة ولكنها بدأت بالاستقرار، نرفع صلواتنا ودعاءنا له بالشفاء العاجل والتام وللعزيزة رابعة بالصبر و القوة“.

#زاهي_وهبي بخير، بإذن الله، حالته صعبة و لكنها بدأت بالاستقرار، نرفع صلواتنا و دعاءنا له بالشفاء العاجل و التام و للعزيزة رابعة بالصبر و القوة @Zahiwehbe @rabiazayyat — Zeina Yazigi (@zyazigi) April 24, 2021

وفي وقت سابق أكدت الزيات أن زوجها يتواجد في المستشفى لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا حيث يعاني من نقص الأوكسجين.

وفي الـ17 من الشهر الجاري طلب الإعلامي اللبناني زاهي وهبي من أصدقائه قبول اعتذاره عن تقصيره في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال: ”تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمدلله أنها شارفت على نهايتها، أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعاً“.

أرجو من الأصدقاء قبول اعتذاري عن تقصيري في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابتي بفيروس #كورونا(كوفيد ١٩)، تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمدلله أنها شارفت على نهايتها.

أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعاً. — Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) April 17, 2021

ولمع اسم وهبي في أوائل التسعينات من القرن الماضي، حيث قدم العديد من البرامج أشهرها ”خليك بالبيت“ الذي استمر لمدة 15 عاما متتالية، ونال نجاحا واسعا.

واستضاف في برنامج ”خليك بالبيت“ أكثر من 750 مبدعا عربيا في شتى الميادين والمجالات الفكرية والأدبية والموسيقية والغنائية والمسرحية والسينمائية والتلفزيونية والتشكيلية والفقهية، وأثارت العديد من الحوارات جدلا واسعا.

كما حاور بعض القادة والشخصيات السياسية مثل الرئيس اللبناني الراحل إلياس الهراوي، ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

وأصدر وهبي عدة دواوين شعرية، ولحن قصائده وغناها نخبة من فناني لبنان والعالم العربي، منها ”تتبرج لأجلي“ التي غناها مارسيل خليفة.