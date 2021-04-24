حلمي بكر: صابر الرباعي "نمبر ون" في الغناء.. و أم كلثوم وصفتني بـ"قليل الأدب" (فيديو)

أطلق الموسيقار والملحن المصري حلمي بكر مجموعة من التصريحات الجريئة عن رأيه في مطربي الوطن العربي، أثناء لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج ”العرافة“.

ونفى بكر هجومه على الفنانين عمرو دياب ومحمد فؤاد، لكنه وصفهما بأنهما ”مغنيان وليسا مطربين“، ونفى أيضا إجازته للمطربة ”شاهيناز“، قائلا إن ”صوتها مبيعجبنيش وليس لها صوت“.

وسرد الموسيقار موقفا بينه وبين كوكب الشرق أم كلثوم، وقال إنها قامت بوصفه بأنه ”قليل الأدب“ لأنه حينما رد عليها في الهاتف رد بطريقة لا تصلح؛ لأنه كان متوترا ولم يصدق أنها هي، حيث قال لها: ”نعم يا أختي“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/793863401256672/

أما في فقرة ”حق الرد“، تم عرض مداخلة هاتفية للفنان محمد فؤاد، وهو يبين سبب انتقاد حلمي بكر للمطربين، وامتنع بكر عن الرد عليه، معتبرا أنه إذا رد عليه ”سيجرحه“ وهو لا يريد ذلك لأنه يحبه.

أما عن اعتذار الفنانة اللبنانية مريام فارس للشعب المصري، صرح بأنه رفض هذا الاعتذار ووصف غناءها وصوتها بأنه ”صوت عادي“.

وعن فيديو محمد رمضان وهو يستعرض نقوده، وصفه بأنه في ”حالة خلل“، وعن تلقيبه بـ“نمبر ون“ قال إنه ”مجرد فيلم“، و“نمبر وان“ للمطربين بالنسبة له هو الفنان التونسي صابر الرباعي.

وفيما يتعلق بغناء الفنان هاني شاكر لمهرجان ”بنت الجيران“ سجل إعجابه به، وأنه أداها ”بطريقة طريفة وكاريكاترية“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/322335135898843/

وفي فقرة ”وش تاني“، اختار أنغام ليضع لها قلبا من بينها وبين شيرين عبد الوهاب، ومن بين أصالة وميادة الحناوي اختار أصالة، وحول آمال ماهر قال إنها ”صاحبة الصوت الأقوى من صوت مي فاروق“.

أما بفقرة ”العرافة“، فكشف أنه ”تزوج 13 مرة، وأن أكبر قصة حب عاشها مع الفنانة سهير رمزي“، مبررا زيجاته الكثيرة بأنه ”لا يحب الوحدة“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/928730954556115/