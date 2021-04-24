مفاجأة صادمة حول سبب وفاة الفنان الأردني متعب السقار

تضاربت روايات عبر مواقع إخبارية محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان الأردني متعب السقار، وذلك إثر سقوطه صباح يوم السبت من نافذة الطابق الثاني في المستشفى، الذي كان يتلقى العلاج فيه.

وجاء في تدوينة عبر صفحة الفنان السقار الرسمية على موقع ”فيسبوك“، ”الفنان متعب السقار في ذمة الله، 12/ رمضان، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإننا لله وإنا إليه راجعون“.

وقدم نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب ”أحر التعازي للأسرة الفنية العربية والأردنية ولأسرة الفقيد الصغيرة، الذي كان عامودًا من أعمدة الفن الأردني وأضاف للأغنية الأردنية والعربية الكثير“.

وقال في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن إبراهيم السقار شقيق الفنان الراحل أبلغه بأن ”سبب وفاته هو سقوطه من نافذة الطابق الثاني في المستشفى، حيثُ كان السرير، الذي يرقد عليه مرتفعا قليلًا وقريبا من النافذة“.

وأشار إلى أن شقيق الراحل ”يُرجح أن يكون الفنان متعب سقط من نافذة الغرفة في لحظة تعب أراد فيها استنشاق الهواء لكن فقدان التوازن من إثر الأمراض والعلاجات الكثيرة أدى إلى سقوطه“.

واستبعد الخطيب رواية انتحار السقار بإلقاء نفسه من النافذة، لأنه كان على تواصل مع الفنان الراحل، الذي كانت ”نفسيته عالية وكان محبا للحياة“، إلا أنه ”كان يعاني من ضغط دم مرتفع، وغسيل كلى دائم، وارتفاع السكر بالدم“.

وأشار النقيب إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية في القضية مازالت مستمرة، وسيتم الكشف عن كامل تفاصيل الرواية عند الانتهاء من التحقيقات، ولم تنجح محاولات ”إرم نيوز“ في الوصول إلى أسرة الراحل للحصول على المزيد من التفاصيل.

وكان الفنان السقار قد دخل المستشفى عدة مرات، إذ خضع قبل نحو شهرين، لعملية جراحية بتر خلالها أحد أصابع قدمه، وذلك بسبب مضاعفات مرض السكري، بينما أجريت له كذلك عملية غسيل للكلى.

وفي شهر كانون الأول/سبتمبر الماضي رقد السقار في المستشفى أياما عدة، بسبب معاناته من مرض في الكلى، حيث أجرى عملية غسيل، وحينها تلقى مكالمة هاتفية من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله؛ للاطمئنان على حالته الصحية.