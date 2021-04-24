فيفي عبده تغادر المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية

غادرت الفنانة المصرية فيفي عبده المستشفى، وذلك بعد مرور حوالي أسبوعين على خضوعها لعملية جراحية؛ بسبب إعطائها ”حقنة بشكل خاطئ“.

ونشرت فيفي عبر حسابها الرسمي على موقع ”انستغرام“ صورة لقالب ”كيك“ مدون عليه اسمها، معلقة: ”أنا الحمد لله رجعت من المستشفى.. ولقيت المفاجأة الحلوة ديه لمناسبة عيد ميلادي وسط ولادي وأهلي“.

ووجهت رسالة إلى جمهورها: ”كل سنة وانتوا وأهلي طيبين وبألف خير بحبكم وبحبهم اوي“.

ومنذ حوالي أسبوعين، نقلت الفنانة المصرية فيفي عبده إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لم تكشف تفاصيلها، مطالبة الجمهور بالدعاء.

ووثقت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ كشفت فيه عن تحضيرها لدخول غرفة العمليات، مبينة أن السبب وراء ذلك شخص أعطاها ”حقنة بشكل خاطئ“.

وهنأت الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنية أن تكون الدعوات لها بالخروج من وعكتها الصحية مستجابة، ووجهت الشكر للجمهور على سؤالهم عنها.

وأرفقت عبده المقطع بتعليق قالت فيه: ”حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وانتم طيبين وبخير رمضان كريم“.