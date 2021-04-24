معتصم النهار ينفجر غضبا بعد مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

استشاط الفنان السوري معتصم النهار غضبًا، عقب اكتشافه مقلب برنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال عبر شاشة ”Mbc مصر“.

واستطاع رامز جلال، أن يحتوي غضب معتصم النهار بعد خروجه من حوض السباحة، الذي سقط بداخله من الكابينة، التي تعطلت به والمُعَدّة لرفع الضيوف لمكان عال.

وقال معتصم النهار، غاضبا ”ليه كده يا رامز نفسي وقف وعامل عملية يا رامز“، فيما ظل فريق عمل البرنامج يمنعه من التعرض لرامز جلال بالضرب ثم حاول رامز احتواءه ونجح في ذلك.

وطلب رامز جلال، من معتصم النهار أن يسامحه وكان له ما أراد، بينما دعا الأخير الجمهور لمشاهدة حلقته وسامح رامز.

وكان رامز جلال قد سخر من معتصم النهار، بعد ما ظهر في بداية الحلقة بإطلالة ”كاجوال“، حيث ارتدى ”تي شيرت“ أبيض ”وبنطلون جينز“ أسود، وانتعل حذاء رياضيا أبيض، ونظارة شمسية.

وقال رامز جلال ”ايه البيضا ده، ده واقع في لبن بودرة دول جزمة بيضا وتي شيرت أبيض بيتباعوا مع بعض؟“، ثم علق على لحيته بقوله ”دي دقن أرطغرل“.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.