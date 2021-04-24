معتصم النهار ينفجر غضبا بعد مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

استشاط الفنان السوري معتصم النهار غضبًا، عقب اكتشافه مقلب برنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال عبر شاشة ”Mbc مصر“.
واستطاع رامز جلال، أن يحتوي غضب معتصم النهار بعد خروجه من حوض السباحة، الذي سقط بداخله من الكابينة، التي تعطلت به والمُعَدّة لرفع الضيوف لمكان عال.
وقال معتصم النهار، غاضبا ”ليه كده يا رامز نفسي وقف وعامل عملية يا رامز“، فيما ظل فريق عمل البرنامج يمنعه من التعرض لرامز جلال بالضرب ثم حاول رامز احتواءه ونجح في ذلك.
وطلب رامز جلال، من معتصم النهار أن يسامحه وكان له ما أراد، بينما دعا الأخير الجمهور لمشاهدة حلقته وسامح رامز.
رد فعل غير متوقع من معتصم النهار بعد رؤية رامز جلال#رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا@GEA_SA@ramezgalal
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— MBC مصر (@mbcmasr) April 24, 2021
وكان رامز جلال قد سخر من معتصم النهار، بعد ما ظهر في بداية الحلقة بإطلالة ”كاجوال“، حيث ارتدى ”تي شيرت“ أبيض ”وبنطلون جينز“ أسود، وانتعل حذاء رياضيا أبيض، ونظارة شمسية.
وقال رامز جلال ”ايه البيضا ده، ده واقع في لبن بودرة دول جزمة بيضا وتي شيرت أبيض بيتباعوا مع بعض؟“، ثم علق على لحيته بقوله ”دي دقن أرطغرل“.
رامز جلال يغير خططه في ضرب النار والسبب معتصم النهار#رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا@GEA_SA@ramezgalal
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/iSM2oY8aol pic.twitter.com/EejhpQgMZu
— MBC مصر (@mbcmasr) April 24, 2021
ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.