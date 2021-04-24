بعد انتهاء الحداد على الأمير فيليب.. صورة الملكة إليزابيث "وحيدة " على السوشيال ميديا

استبدل مسؤولو حساب الملكة إليزابيث الثانية على وسائل التواصل الاجتماعي صورتها الشخصية، التي كان يشاركها فيها زوجها الراحل الأمير فيليب، دوق إدنبرة، بصورة مفردة لها تظهر فيها وهي مبتسمة، وذلك بعد انتهاء فترة الحداد الرسمية التي استمرت أسبوعين.

ووفق تقرير نشرته صحيفة ”ديلى ميل“ البريطانية، فقبل وفاة دوق إدنبرة، كانت الصفحات الرسمية للعائلة المالكة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل صورة صاحبة الجلالة ودوق إدنبرة، عندما كانا يستمتعان سوياً في إيبسوم ديربى، في عام 2016.

وفي الأيام، التي أعقبت وفاة الأمير فيليب، استبدل أفراد العائلة المالكة مؤقتًا صورهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، بشعاراتهم الرسمية كعلامة على الاحترام للأمير الراحل.

واليوم السبت، استبدل حساب العائلة المالكة الشعار بصورة مقربة لصاحبة الجلالة خلال زيارتها مقر ”MI5“ في ”Thames House“ في شهر شباط/فبراير من عام 2020.

وجاء هذا التغيير لصور الحسابات الرسمية للعائلة الملكية البريطانية بعد انتهاء فترة الحداد على الأمير فيليب، الذي شيعت جنازته يوم 17 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وفي الوقت نفسه، استبدل كبار أعضاء العائلة المالكة الشعار بصورهم الأصلية.

كما استبدلت حسابات كينسينغتون رويال، التابعة للأمير وليام، وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، صورها، حيث أزالت صورة الشعار بصورة أخرى تُظهر الزوجين وليام وكيت مع أطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، وهم يصفقون لمقدمي الرعاية الطبية، من منزلهم في نورفولك أنمير هول، العام الماضي، تقديرًا لجهودهم على التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وكذلك استبدل كلارنس هاوس، التابع للأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى عهد بريطانيا، أيضًا، شعاره، وأعاد نشر صورة للأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز، وهما يبتسمان في صورة رسمية تم إصدارها بمناسبة أسبوع ويلز عام 2019.