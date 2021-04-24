ريان جيلر يعتذر للفنان العراقي علي يوسف (فيديو)

قدم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر اعتذارا للفنان العراقي علي يوسف، بعد إساءته له.

وقال جيلر في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على سناب شات: ”أعتذر للأخ والصديق الفنان العراقي على يوسف نفس ما أخطأت أمام الآخرين، فأنا الآن أعتذر له أمام الآخرين على ما بدر مني من تصرف غير مسؤول“.

وأشار إلى أن ”سبب أزمته مع علي يوسف هي مشكلة الأخير مع الفنانة هند البلوشي وتعاطفه معها، رغم أنه ”لم يكن من المفترض“ أن يعادي أحدا على حساب شخص آخر، مضيفا أن ”مشكلة علي مع هند لا دخل لي بها“.

وأوضح أنه ليس ”ناكرا للمعروف“ الذي فعله معه علي يوسف أثناء أزمته مع دولة العراق، وطلب منه أن يقبل اعتذاره عن الإساءة ويعتبره ”أخا صغيرا“، كما أنه فضل أن يكون ”الاعتذار علنا كما كانت الإساءة علنًا“.

وأعلن ريان جيلر بداية العام الحالي 2021 زواج الفنانة الكويتية هند البلوشي من الفنان علي يوسف، ما دفع الأخير لتأكيد الخبر.