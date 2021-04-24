صالح الجسمي يجدد انتقاده للمسلسلات الخليجية بسبب "الأحضان" (فيديو)

رد الإعلامي والناقد الإماراتي صالح الجسمي على مقطع فيديو له، أعيد نشره مجددا، وهو ينتقد خلاله الأعمال الدرامية الخليجية؛ بسبب احتوائها على مشاهد ”أحضان“.

وجدد الجسمي، انتقاده للأعمال الخليجية التي تحوي مثل تلك المشاهد، قائلا في مقطع فيديو له عبر حسابه على ”إنستغرام“، إنه لن يتراجع ومستعد للمساءلة القانونية بشأن تصريحاته.

وقال صالح الجسمي: ”اليوم صحيت على مقطع فيديو لي قديم، أنتقد فيه بعض الأعمال الفنية اللي فيها أحضان وتعرض في رمضان على بعض قنواتنا“.

وأضاف: ”هذا المقطع قديم، انتقدت فيه مخرجا عربيا عنده جنسية أجنبية جانا بفكرة أحضان، وهو اللي أدخلها لمجتمعاتنا للأسف“.

وترك صالح الجسمي تعليقا على الفيديو قال فيه: ”أوضح بأنني فخور بما قلته آنذاك، ولست بنادم عليه، وإن تعرضت لمساءلة قانونية“.

https://www.instagram.com/reel/COCuD1vJHWz/?igshid=1pyzvu1xw33mb

وعاد صالح الجسمي للتفاعل مع الجمهور مجددا، بعد فترة انقطاع طالت الشهر؛ بسبب محنة مرضه التي بسببها أجرى عملية جراحية في المخ.