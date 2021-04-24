وفاة عواطف عبدالكريم أول مؤلفة موسيقية في مصر والشرق الأوسط

توفيت، اليوم السبت، المؤلفة المصرية عواطف عبدالكريم، أول مؤلفة موسيقية في مصر والشرق الأوسط؛ إثر تعرضها لأزمة قلبية، وذلك عن عمر ناهز 90 عاما.

وأثارت وفاة المؤلفة الراحلة صدمة كبيرة بين محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نعوها بكلمات مؤثرة.

كما نعتها نقابة الموسيقيين المصريين في بيان، قائلة: ”ببالغ الحزن والأسى انتقلت إلى رحمة الله تعالى الدكتورة عواطف عبدالكريم، أول مؤلفة ومحللة موسيقية في مصر والشرق الأوسط“.

وعواطف عبدالكريم من مواليد، 1 يناير 1931 في مصر، وتعتبر أشهر مؤلفة في مسرح العرائس ومسرح الجيب، والتي لاقت نجاحا كبيرا.

وعملت عواطف مع سعد الدين وهبة، ويوسف إدريس، كما قامت بتأليف مجموعة كبيرة من موسيقى المسلسلات وبرامج وفواصل الإذاعة، إلى جانب مؤلفاتها لآلة البيانو، ومن بينها ألبوم ”العازف الصغير“ للأطفال، والذي عزفته وتعزفه أجيال من الدارسين لهذه الآلة.

وعواطف أول سيدة مصرية درست الموسيقى دراسة أكاديمية محترفة في واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية في العالم، وهو كونسيرفاتوار سالزبورغ ”موتسارتيوم“، وشاركت في إنشاء قسم التأليف والنظريات بالمعهد العالي للموسيقى ”الكونسيرفاتوار“ التابع لأكاديمية الفنون المصرية.

وشغلت منصب مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وكانت رئيسة تحرير مجلة ”آفاق“ الصادرة عن اللجنة، وأسست قسم الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني، وقامت بالتدريس فيه، وشغلت منصب عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، كما شاركت في إصدار أول موسوعة للمصطلحات الموسيقية الغربية المترجمة إلى اللغة العربية.