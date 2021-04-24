"حرقة".. مسلسل درامي تونسي يحاكي "رحلات الموت" عبر البحر المتوسط

يثير مسلسل ”حرقة“ الذي يبثه التلفزيون التونسي الرسمي في شهر رمضان قضايا يتداخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي والسياسي، ويسلّط الضوء على تفاصيل دقيقة من ”رحلات الموت“ التي يخوضها الشباب المهمّش عبر البحر المتوسط؛ بحثا عن أمل مغلّف بالموت.

والمسلسل الذي يمتد على 20 حلقة، بدا منذ البداية مشوقا ذو حبكة درامية متينة ولغة تشد السامعين، فهو يضع الأصبع على جرح تعاني منه آلاف العائلات ممن فرّ أبناؤها من جحيم الوضع الاجتماعي الصعب في رحلات غير نظامية نحو الساحل الأوروبي، رحلات تبدو في مخيلة هذا الشباب طوق نجاة لهم من التردي الاجتماعي الذي يعيشونه، لكنها محفوفة بكثير من المخاطر، وكثيرا ما تنتهي بالموت أو ما هو أشد وجعا، وهو الفقدان دون ترك أي أثر.

TRAILER 01 HQ SERIE HARGA DIRECTED BY LASSAAD OUESLATI برومو 01 مسلسل الحرقة from Lassaad Oueslati on Vimeo.

ويمثل هذا العمل الثاني للمخرج الأسعد الوسلاتي الذي سبق أن أنجز مسلسل ”المايسترو“ قبل عامين ونال به شهادات استحسان ونسب متابعة عالية، وكان قد اشتغل على هذا العمل منذ الموسم الماضي لكن الإجراءات الخاصة بمواجهة الموجة الأولى من فيروس ”كورونا“ في ربيع العام الماضي حالت دون استكمال التصوير، ليتم إنجاز المسلسل على عشرين حلقة يبثها التلفزيون الرسمي التونسي.

ويعالج المسلسل بطريقة لا تخلو من جمالية في الأداء وتلقائية في الطرح مأساة المهاجرين سرا عبر البحر نحو السواحل الأوروبية على متن مراكب الموت التي تحمل شبابا تونسيين وأفارقة، في رحلات مجهولة المصير نحو الضفة الأخرى من المتوسط، مخلفة لدى العائلات لوعة وحُرقة بعد فقدان أبنائها نتيجة هذه الرحلات المجهولة التي تُسمّى في اللهجة الشعبية التونسية ”حرقة“، ومن ثمة جاء عنوان المسلسل.

ويعالج المسلسل الظاهرة من جميع جوانبها الاجتماعية وتداعياتها النفسية وحتى الدبلوماسية، ويتناول الدوافع التي تجعل الشباب بل عائلات برمّتها تفكر في ”الحرقة“ رغم مرور تجارب مريرة سابقة أمامها وفقدان مئات من الشباب في عرض البحر الذي صار مقبرة جماعية لهؤلاء المغامرين الذين دفعهم الفقر والحرمان وظلم الدولة نحو الإلقاء بأنفسهم إلى المجهول، كما يتناول المسلسل معاناة عائلات المفقودين وجهود المجتمع المدني في مساعدتهم على التعرف على مصير أبنائها دون جدوى.

رسائل سياسية

ولا يخلو المسلسل من رسائل سياسية لاذعة للحكومات المتعاقبة التي فشلت في معالجة الظاهرة وإيجاد حلّ جذري لها، سوى المعالجة الأمنية وإحباط عمليات الهجرة غير النظامية بشكل شبه يومي من مناطق مختلفة من السواحل التونسية الممتدة من الشمال إلى الجنوب، وتوقيف أولئك الشباب المهاجرين بصفة غير قانونية دون الغوص في الأسباب التي أدت إلى الظاهرة، ودون إيجاد حلول للعائلات المكلومة بفقدان أبنائها.

ويذهب هذا العمل الدرامي إلى أبعد من تصوير الظاهرة وتداعياتها على الأفراد والعائلات والنبش في أسبابها، ويسلط الضوء أيضا على الجانب الآخر منها، من خلال تصوير مصير الذين نجحوا في بلوغ الضفة الشمالية للمتوسط، لكن كان مصيرهم الاعتقال في معسكرات عاشوا فيها ظروفا قاسية أو كانوا ضحية لمختلف أنواع الإجرام، بما في ذلك تجارة الأعضاء.

ويبدو أن هذا العمل قد استفاد من فترة التصوير والإنتاج التي طالت بسبب مخلفات فيروس ”كورونا“، ليكون الطرح عميقا وتتحقق الغاية بشدّ الجمهور وتصوير جانب من مآسي عائلات تونسية كثيرة بكثير من الحرفية.