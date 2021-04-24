من هو الفنان الأردني متعب السقار؟

أُعلن في الأردن، اليوم السبت، عن وفاة المغني متعب السقار، بعد معاناة طويلة مع المرض، أدخلته المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية.

والسقار فنان ومطرب ينتمي لبلدة الرمثا شمال الأردن كان في العقد الرابع من العمر، واشتهر بأغاني الأعراس والدبكات، بالإضافة إلى أنه قدَّم الكثير من الأغاني الوطنية.

كما اشتهر المطرب الراحل بتقديم تترات عدد من المسلسلات، منها: نوف العام 2018، وتتر مسلسل الفطين المعروض العام 2008، وتتر مسلسل عودة أبو تايه.

ويعمل ”السقار“ موظفًا في جامعة العلوم والتكنولوجيا في قسم عمادة شؤون الطلبة في النشاط الفني.

وكان ”السقار“ كشف عن تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله المستشفى، وإجراء عملية جراحية استمرت قرابة الساعتين، وتم من خلالها فتح شريانين بقدمه في المنطقة الواقعة تحت الركبة بعد أن تبين أنهما مغلقان بالكامل.

ونشر ”السقار“، في 6 شباط/ فبراير الماضي رسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية على ”الفيسبوك“ لمعاناته المرضية وهو على سرير الشفاء في أحد المستشفيات.

وبعد أن نشر رسالة العتاب، قال السقار إنها جاءت بنتائج إيجابية، حيث اتصل به ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وتحمّل تكلفة العلاج على حساب الديوان الملكي.

نعي واسع

ونعى عدد من المسؤولين والمشاهير الفنان الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نعيه للفنان الراحل أعرب وزير الثقافة الأردني علي العايد عن“الخسارة الكبيرة لرحيل قامة فنية أردنية قدّمت الكثير للأغنية الوطنية والتراثية، خلال مشوار مميز وحافل بالعطاء“، وفق وكالة الأنباء الرسمية بترا.

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وقال العايد، في بيان صحفي:“نودع اليوم صوتًا مميزًا له حضوره كفنان أخلص في اللون الغنائي الأردني، وحمل خلاله أروع الأحاسيس العذبة في مسيرة عابقة بالتميز والإبداع الأصيل، فيما غنّى ولحّن من أهازيج وتراويد أردنية أسهمت بتعزيز الأغنية الأردنية في محيطها العربي“.

وكتب الفنان عمر العبد اللات:“إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله أخوي، وصديقي، ورفيق الدرب، الفنان متعب السقار“.