وفاة الفنان الأردني متعب السقار

أفادت حسابات إخبارية أردنية، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بوفاة الفنان الأردني متعب السقار، بعد معاناة طويلة مع المرض، أدخلته المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية.

وجاء في تدوينة عبر الصفحة الرسمية للفنان ”السقار“ على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك:“الفنان متعب السقار في ذمة الله.. 12/ رمضان.. لا حول ولا قوة إلا بالله، وإننا لله وإنا إليه راجعون“.

https://www.facebook.com/metabalsqar/posts/303435491155043?__tn__=-R

وكان الفنان ”السقار“ قد خضع قبل نحو شهرين، لعملية جراحية بترت خلالها إحدى أصابع قدمه، وذلك بسبب مضاعفات مرض السكري، فيما أجريت له كذلك عملية غسيل للكلى.

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وفي سبتمبر الماضي دخل ”السقار“ المستشفى أيضًا عدة أيام، بسبب المعاناة من مرض في الكلى، حيث أجرى عملية ”غسيل للكلى“، وحينها تلقى مكالمة هاتفية من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله؛ للاطمئنان على حالته الصحية.