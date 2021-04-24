شيماء سليمان: لهذا السبب غيرت اسمي.. وأفكر في اعتزال التمثيل نهائيا

كشفت الفنانة الكويتية شيماء سليمان، أنها تفكر في اعتزال التمثيل نهائيا، مؤكدة أن المجال متعب وتفضل أن تركز بالغناء أكثر منه حتى يكون متاح لها أيضًا وقتا أطول مع زوجها وأطفالها لأن التمثيل يأخذ ساعات طويلة للغاية خلال تصوير أي عمل.

وقالت شيماء سليمان، في مقابلة تلفزيونية إنها تعرضت للظلم خلال الفترة الماضية بسبب رفضها تقديم أي أدوار أقل من دورها من مسلسل ”سما عالية“، الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي، إذ قيل عنها أنها مغرورة من قبل البعض ولا تريد إلا العمل مع أشخاص محددة.

وأوضحت الممثلة الكويتية أنها فخورة للغاية بدورها بمسلسل ”سما عالية“ من حيث المساحة والشخصية خاصة أنه دور غير عادي، لافتة إلى أن تصويره كان متعبا لأنه أخذ وقتا طويلا بسبب جائحة كورونا.

هل شيماء سليمان راح تعتزل التمثيل الدرامي؟

–#علي_ونجم pic.twitter.com/fS26QR1qqW — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 23, 2021

وأشارت شيماء سليمان إلى أنها دخلت في حالة نفسية سيئة للغاية بعد جائحة كورونا، لكنها شعرت براحة نفسية بعد أن تقبلت الأمر الواقع، وتعايشت مع الأوضاع المختلفة التي فرضها وباء كورونا.

حلم شيماء اللي دخلها بحالة نفسية سيئة

–#علي_ونجم pic.twitter.com/XjEu4zj2iG — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 23, 2021

وحول سبب تغييرها لاسمها من شيماء الكويتية إلى شيماء سليمان، قالت إن هذا كان اقتراحا من المخرج محمد دحام، إذ قال لها إن اسمها الحقيقي موسيقي أكثر في حين أن الجميع يعلم بالفعل أنها كويتية.

وأشارت إلى أنها قامت بتغيير اسمها من على كل حساباتها بالسوشيال ميديا، وبعد ذلك ظهر اسمها بهذا الشكل علي تتر مسلسل ”لا موسيقى في الأحمدي“.