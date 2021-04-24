بدور البراهيم تكشف عن سبب نزعها الحجاب (فيديو)

كشفت الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم عن سبب نزعها الحجاب وظهورها خلال الفترة الماضية بدونه فقالت إنه في أكثر الأوقات يُعيقها أثناء تصويرها لمقاطع ”سناب شات“ وخصوصا إن كانت داخل منزلها.

وأشارت بدور البراهيم في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ إلى أنها ليست محجبة خارج الخليج وأمام الله لذلك فضلت أن تتخلى عنه في مقاطع ”سناب شات“ لئلا يعيقها أثناء عملها ولذلك ترتديه وقتما تشاء.

وردت بدور البراهيم على إحدى المتابعات التي سألتها عن ما إذا كان جمالها عاملا مساعدا لها في الشهرة لترد أنها مشهورة في مهنتها وهي المكياج وذلك قبل شهرتها ولا علاقة لجمالها بشهرتها.

وعقبت بدور البراهيم بشأن انتقاد بعض المتابعين لها بسبب استخدامها الأغاني في شهر رمضان أثناء عرض مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر ”سناب شات“ فأكدت أنها ليست ”منافقة“ لكي لا تستمع إلى الأغاني في سنابها على الرغم من استماعها لها بالفعل.

واستندت إلى أن القنوات لا تمتنع عن عرض الأغاني في رمضان كما أن لكل مسلسل أغنية ”تتر“، وتابعت أنه لا أحد يعلم عن علاقتها بربها أو بيده مفاتيح الجنة.