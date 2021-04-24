المتحول الجنسي "كاتلين جينر" يعلن ترشحه لمنصب حاكم كاليفورنيا

أعلن المتحول الجنسي ”كاتلين جينير“ ، زوج والدة ”كيم كارداشيان“ ، عن ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا ، مؤكدا بذلك الأخبار التي راجت في الأيام الأخيرة بهذا الخصوص.

البطل الرياضي السابق الذي تحول إلى امرأة سنة 2015 ، عبرت على موقعها الخاص عن شغفها بالولاية التي تعيش بها منذ 50 عاما ، وحيث ”يمكن لأي شخص ، مهما كان ماضيه أو موقعه ، أن يحول أحلامه إلى حقيقة ”.

وأضافت :“لكن في العشر سنوات الأخيرة رأينا بريق الولاية الذهبية يخفت بسبب حزب وحيد يضع السياسة قبل التقدم ومصلحة الناس“.

وتقصد جينير الحاكم الديمقراطي المنتهية ولايته“غافان نيوسوم“ ، و سلفه ”جيري براون“ الذي خلف النجم طارلوند شوازينيغر“ على رأس الولاية الأكثر عددا من حيث السكان في الولايات المتحدة.

وروجت كاتلين جينير لنفسها بالقول :“ساكرامانتو تحتاج مسيرا شريفا ولديه رؤية واضحة “ ، وأضافت :“أنا فائزة ، والمنافسة ضعيفة الحظوظ الوحيدة التي يمكنها وضع حد للولاية الكارثية للحاكم غافان نيوسوم“.

و سبق أن كشف ”نيويورك تايمز“ أن جينر تستعد لخوض الانتخابات بمساعدة ”براد بارسكال“ ، المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

إلا أن صاحب الميدالية الذهبية في الألعاب الاولمبية للعام 1976 في الديكاتلون، سيكون عليه الحصول على توقيع 1,5 مليون من الناخبين.

إضافة إلى الظفر بانتخابات مبدئية داخل الحزب الجمهوري ، يتنافس فيها مع ”كيفن فولكونير“ العمدة السابق ل“سان دييغو“ ، ورجل الأعمال ”جون كوكس“ ، و النائب السابق في مجلس النواب ”دوغ اوس“ .

كما أن الناخبين عليهم أن يقتنعوا بالاهتمام السياسي لكاتلين جينير حسب صحيفة ”بوليتيكو“ ، وهو أمر صعب لأن والد عارضتي الأزياء الثريتين كايلي وكيندر جينر ، لم يصوت في ثلثي الانتخابات الأمريكية منذ العام 2000 وبينها الانتخابات الرئاسية 2016.