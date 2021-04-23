صافيناز: تعرضت للخيانة من جميع الرجال.. وهذه تفاصيل أزمتي مع اللاعب صالح جمعة (فيديو)

قالت الراقصة الأرمينية صافيناز إنها تعرضت للخيانة من جميع الرجال الذين عرفتهم خلال مشوار حياتها، مشددة على أنها لم تقم بخيانة أحدهم عندما كانت تدخل في علاقة سواء بالزواج أو الخطوبة، وكان الرجل هو من يبدأ بخيانتها.

وأضافت صافيناز، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“ الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، أنها تزوجت من رجل أعمال أردني بعد قصة حب وليس من أجل المصلحة، مردفة أنها لم تتزوج مطلقا زواج مصلحة لكنها قد تفكر في ذلك خلال أي زيجة مقبلة.

ونفت صافيناز أن تكون قد حصلت من زوجها الأردني على مليون دولار كما يشاع، مؤكدة أن ثروتها حصلت عليها من خلال الرقص وليس من زيجاتها.

وأضافت أنها تزوجت مرتين فقط، فيما تمت خطبتها 4 مرات، لكنها في الفترة المقبلة ستكون زيجاتها عن مصلحة وليس عن حب؛ كونها جربت الزواج عن حب وفشل.

وتطرقت صافيناز في مقابلتها للحديث عن الأزمة مع لاعب النادي الأهلي المصري صالح جمعة والتي تعود إلى شهر فبراير الماضي، مؤكدة أنها لا تعرفه ولم تلتقِ به على الإطلاق، مبينة أنها حال قابلته لن تتعرف عليه لأنها لا تعرف شكله.

ونوهت بأنها لم تفتعل أزمة الرسائل بينها وبين صالح جمعة حتى تصبح ”تريند“ كما ردد البعض.