خالد أمين: أعمال خليجية حولت الجرأة إلى وقاحة سعيا لـ"الترند" (فيديو)

قال الفنان الكويتي خالد أمين إن بعض الأعمال الدرامية الخليجية حولت الجرأة إلى ”وقاحة“ من أجل ”الترند“.

وأضاف أمين، في تصريحات تلفزيونية، أنه مع تقديم شيء جريء ”بس تتم مناقشته بأدب وفي حدود المسموح به، وفقا لمعطياتنا.. وبعدين نسأل ليش بيهاجم الأعمال الكويتية“.

وتابع: ”لو راجعنا السابق وايد كانوا يقدمون أعمالا جريئة.. خاصة المسرحيات الكويتية تقدم موضوعات جدا جريئة لكن لا يمكن لأحد أن يقول إن هناك وقاحة في الموضوع ”.

ورد الفنان على الانتقادات التي وجهت لمسلسل ”الناموس“ بأن المقصود منه ”هو الإسقاط على الدولة العميقة“.

وقال أمين: ”للأسف هذه الكلمة اتقالت على العمل أول ما إنعرض على الرقابة.. يا ريت ما حدا يقول كلام أكبر منه.. إحنا بعاد عن الفكرة دي وبنقدم ترفيه.. وخلوا السياسة لأهل السياسة“.

وأكد أن ”الحذف الذي حدث لبعض مشاهد المسلسل شيء طبيعي نظرا لأن التلفزيون الكويتي دائما ما يحذف وفقا للمحاذير، وذلك تفاديا لحدوث أي مساءلة لأصحاب العمل أو وزارة الأعمال“.

وسبق أن رد الفنان الكويتي على الانتقادات التي طالت مسلسله ”محمد علي رود“؛ بسبب اتهامهم بالإساءة لجزيرة ”فيلكا“ بسبب شخصية الخادمة التي اعتبرها البعض إهانة لهم.

وأشار إلى أن ”المسلسل لم يتضمن شيئا مسيئا إلى أي فئة من فئات الكويت، فضلا عن أن كل هذه الانتقادات صبت في صالح العمل؛ لأنها أدت إلى شهرته بشكل كبير“.