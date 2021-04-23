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جومانا مراد تنهار بالبكاء بعد تورطها بجريمة قتل في "5 نجوم" (فيديو)
تاريخ النشر: 23 أبريل 2021 21:20 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2021 22:25 GMT

جومانا مراد تنهار بالبكاء بعد تورطها بجريمة قتل في "5 نجوم" (فيديو)

انهارت النجمة السورية جومانا مراد بالبكاء، بعدما سقطت في فخ البرنامج الكوميدي "5 نجوم" المعروض عبر شاشة "MBC"، وتورطها في جريمة قتل مفبركة. وكانت البداية

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المصدر: ريهام علاء الدين -إرم نيوز

انهارت النجمة السورية جومانا مراد بالبكاء، بعدما سقطت في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة ”MBC“، وتورطها في جريمة قتل مفبركة.

وكانت البداية بمكالمة بين الفنان كريم فهمي للنجمة جومانا مراد بشأن ذهابهما إلى طبيب أسنان، لأنها تعاني من ألم شديد في أسنانها.

وكان المقلب عبارة عن سيارة ميكروباص تطاردهما وتصطدم بسيارة كريم فهمي وكانت بجواره الفنانة جومانا مراد.

وفي هذه الأثناء صدم سائق الميكروباص وهو أحد المشاركين في المقلب سيارة كريم فهمي، لتصرخ جومانا، معلقة:“اتكلْ على الله“ وظلت تهدئ في كريم.

وخلال الموقف تعصَّب ”كريم“، ونزل من السيارة ليتشاجر مع سائق الميكروباص، وقام بطعن السائق المزيف بسكين بجوار جومانا فقتله، وركب ”كريم“ الميكروباص وكأنه مخطوف، وترك ”جومانا“ مع القتيل وحيدة.

وهنا انهارت ”مراد“، وأخرجت شنطتها لتكلم زوجها فتمت سرقة شنطتها، وحضر رجال الأمن واتهموا ”جومانا“ بالقتل، والتي ظلت تصرخ وتبكي بشدة وتروي ما حدث لها، معلقة:“خلّوني أكلم جوزي“.

وعندما رأى كريم فهمي انهيار ”جومانا“ صعبت عليه، فكشف لها عن سقوطها في المقلب، فتفاجأت الفنانة وجاءت ردة فعلها بالبكاء الشديد، معلقة:“ليه تعمل فيَّ كده يا كريم، حرام عليك“.

 

يذكر أن ”5 نجوم“، يجمع لأول مرة النجوم: غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

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