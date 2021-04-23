تفاعل واسع مع تقليد رابح صقر ومصطفى الآغا في "ستوديو 21" (فيديو)

قلد الفنانان الكوميديان السعوديان، خالد الفراج وحبيب الحبيب، المطرب السعودي رابح صقر، والإعلامي الرياضي السوري مصطفى الآغا، في برنامج ”ستوديو 21“ الساخر، على قناة ”إم بي سي“، بشكل أثار تفاعلا واسعا من قبل الجمهور.

واستطاع حبيب الحبيب أن يبدع بفرقته التي رافقته بالبرنامج في ضبط حركات الفنان رابح صقر، حيث ظهر بملامح مشابهة لنجم الغناء السعودي، كما قلد طريقة غنائه وحركاته بشكل أثار ردود فعل واسعة.

بينما تقمص خالد الفراج شخصية الإعلامي مصطفى الأغا، وأبدع في تقليده بعدما أطل على الجمهور وهو بذات الهيئة والإطلالة التي يظهر بها الأغا، إذ تناولت الحلقة موضوع ”ماذا علمتني الحياة ؟“.

وعند حديث الفراج عن الحياة قاطعه أحد المتواجدين في الاستوديو بصوته المرتفع أثناء الحديث مع فتاة، حيث قال بشكل يحمل مزيدا من الكوميديا للجمهور إنه ”سيريهم ماذا علمته الحياة بالطريقة العملية؟“، ثم تعدى على الضيوف المتواجدين داخل الاستوديو بالضرب إلى أن اختفوا من أمامه.

وحظيت حلقة اليوم من ”ستوديو 21“ بمشاهدة واسعة وإعجابا كبيرا بأداء خالد الفراج، وانعكس هذا التفاعل الواسع مع مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقات بين الإشادة والسخرية بعدما خطف الثنائي الأضواء.

الطريف هو موقف مصطفى الآغا، حيث تعاطى مع تقليده في المشهد التمثيلي بحرفية عالية، وضمن إطار كوميدي قدم الإعلامي السوري مشهدا تمثيليا بعدما شارك حساب ”mbc“ على موقع ”تويتر“ مقطع فيديو ظهر فيه الأخير وهو يداهم ”ستوديو 21“ ليرفع عليهم قضية بسبب حلقة الليلة.

وفي الموقف الطريف قدم مصطفى الآغا مشهدا رفض خلاله التنازل عن القضية التي رفعها ضد القناة كونهم قاموا بتقليده، وقال ممازحًا عندما سألوه عن التسامح الذي ينادي به من خلال رسائله على متابعيه: ”كلو تمثيل“.

وعلق مصطفى الآغا، من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ على تقليد خالد الفراج له، فقال: ”خالد الفراج مثل أخيه.. ممتع ومبدع ولكنه أقل من وليد في إثارة الجدل“.

وبعدها ردّ عليه خالد الفراج، من خلال تعليق عبر ”تويتر“، فقال: ”الله يجيرنا من إثارة الجدل.. أبو كرم قلب أبيض“، ليعقب مصطفى الآغا: ”المهم إنك عنوان كبير يابو بدر“.

خالد الفراج مثل أخيه … ممتع و مبدع ولكنه أقل من وليد في إثارة الجدل 🤣🤣 @waleedalfarraj @khalidalfarraj https://t.co/sWJokxjXpJ — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) April 23, 2021

وغرد أحد النشطاء في موقع ”تويتر“ تعبيرا عن إعجابه بأداء حبيب الحبيب فقال: ”احترت مين رابح صقر #رابح_صقر“.

وأضاف حساب باسم يوسف بن صالح يقول: ”أحباب وماهمنا باللي حكوا عنا ماتوا قهر منا ماشافو شي للحين حنا كذا حلوين بان الهوى فينا محدٍ مخلينا هما كذا العذال ياعيوني الله يعين #رابح_صقر“.