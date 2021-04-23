شمس الكويتية: هذا رأيي في محمد رمضان.. وتامر حسني يغني بطريقة أُنثوية (فيديو)

أكدت الفنانة شمس الكويتية أنها كانت تدافع دائما عن النجم المصري محمد رمضان، رغم عدم مشاهدتها للأعمال العربية إلا القليل منها، مضيفة أن ”أحد أصدقائها الموسيقيين كان زميلا لرمضان وهو من لفت انتباهها إليه“.

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وكشفت شمس في لقاء مع برنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، أن ”تمردها على خوف والدتها عليها هو السبب الرئيسي في وصولها للنجاح الذي وصلت إليه“.

وأشارت إلى أنها ”تمارس دور الأب لوالدتها ولأشقائها؛ لتقدم والدتها في العمر وغياب والدها بسبب وفاته، وأن الوصية الوحيدة لوالدتها التي التزمت بها شمس هي مراعاة أشقائها“.

وتابعت أن ”شخصيتها القوية التي تظهرها للناس هي ما يتناسب مع الوسط الذي تعمل فيه، وتحميها من ارتكاب أي خطأ يرتكبه آخرون، من تعاطٍ للمخدرات أو الكحوليات“.

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أما عن تصريحها السابق بأنه لا يوجد صوت يعجبها في مصر إلا صوت الفنانة آمال ماهر، بينت أنها ”تسمع للفنانتين شيرين وأنغام إلا أنها لا تنتظر أغانيهما الجديدة مثلما تنتظر آمال ماهر“.

وعن رأيها في طريقة غناء الفنان تامر حسني، قالت: ”ظاهرة جديدة إن الفنانين الرجال الآن أصبحوا يغنون بطريقة أُنثوية وبربع طبقة أصواتهم ومنهم الفنان تامر حسني“.

وشددت على أنها ”تشتاق لغناء فنانين مثل هاني شاكر ومحمد ثروت ومحمد الحلو“، مضيفة أن ”عمرو دياب أيضا يغني في أغانيه الأخيرة بربع طبقة صوته“.

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أما عن أخذها ”سكرين شوت“ لمتابعة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لها وبعدها قامت بحظرها، بينت شمس أن ”هناك بعضا من الجمهور يدير الصفحة معها وهم من قاموا بإرسال لقطة المتابعة لها وليست هي“.

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وفي فقرة ”حق الرد“، أعطت شمس وجها حزينا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي؛ بسبب تعاطفها مع الحياة الشخصية لهيفاء ومشاكلها مع ابنتها، ووجهت لها كلمة قائلة: ”الله يعينك“.

كما أعطت الفنانة شيرين وجها حزينا، قائلة إنها:“حزينة على مثل هذه الموهبة الكبيرة أن يكون وراءها هذا الوعي المتواضع“، والفنان تامر حسني قالت: ”تامر حسني من الأشخاص المؤثرين فنيا.. بليز تامر أرجع غني كما كنت من قبل“.

أما الفنانة نوال الكويتية فأعطتها قلبا ووصفتها بأنها ”النموذج المثالي بالنسبة لها وتحبها في جميع أحوالها“.

وبالنسبة للإعلامية مي العيدان، تجنبت شمس إعطاءها أي وجه، وقالت إنها ”لا ترد عليها أبدا لأنها دائما ما تسيء إليها. لما هتقابلي رب كريم ايش هتقوليله؟“.

ونفت معرفتها بالمطرب الشعبي حمو بيكا شخصيا، لكنها تحب شخصيته العفوية كما أنها في حالة عُرض عليها لتغني معه ستوافق ولكن غناء مهرجانات شعبية لأنها تحبها، وغنت مقطعا من مهرجان ”بنت الجيران“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/304402387750100/