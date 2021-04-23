لم تخبر أهلها.. إيمان نجم تروي كيف دخلت مجال الإعلام في الكويت (فيديو)

روت الإعلامية الكويتية، إيمان نجم، تفاصيل دخولها مجال الإعلام الذي بدأته في إذاعة بلادها.

وقالت نجم إنها ”أجرت اختبارا في الإذاعة الكويتية دون أن تخبر أهلها، وظنت أنهم سيأخذون وقتًا حتى يردوا على عملها بالموافقة أو الرفض، لكنهم ردوا خلال 3 أيام فقط بالموافقة بأن تصبح مذيعة ربط“.

وأضافت في مقابلة ببرنامج ”حمد قصص“ أن ”البيئة الكويتية كانت محافظة ومتشددة، مما دفعها للعمل دون إخبار أهلها، وظلت على هذا الوضع لمدة شهر حتى انتشر أن هناك مذيعة صوتها جميل بالإذاعة تسمى إيمان، وحتى أهلها كانوا يشيدون بالصوت دون أن يعلموا أنها هي“.

وأشارت إلى أن ”أسرتها استبعدت أن تكون ابنتهم؛ لأن من كان يعمل آنذاك بالإعلام هم أصحاب البشرة البيضاء والعيون الملونة، وليس مثلها من أصحاب البشرة السمراء“.

وذكرت أن ”أهلها عندما علموا أصيبوا بصدمة، لكنهم لم يمنعوها من العمل أو يتعرضوا لها بأي أذى“.

ولفتت نجم إلى أنها ”تزوجت بعمر صغير ولم يستمر زواجها سوى سنة و9 أشهر، وأسفر عن نجلها عبد الله“، موضحة أن ”حياتها كلها هي ابنها، ولم تحصل على أي نفقة من طليقها لابنها طوال 22 سنة ولم تفكر حتى في رفع قضية“.

وأكدت أن ”علاقتها جيدة بطليقها ولم تمنع نجلها أبدًا من أن يرى والده“، مشيرة إلى أنها ”إذا قامت بتأليف كتاب عن قصة حياتها ستطلق عليه اسم نجلها عبد الله؛ لأنها تربت معه من جديد“.