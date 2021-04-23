الفنان المصري إسلام إبراهيم يستقبل مقلب "رامز عقله طار" بأغرب رد فعل (فيديو)

استقبل الفنان المصري إسلام إبراهيم مقلب مواطنه الفنان رامز جلال في برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه عبر شاشة“ Mbc مصر“، بأغرب رد فعل عبر طريقة كوميدية، أحدث حالة من السخرية بين جمهور التواصل الاجتماعي.
وعقب خروج إسلام إبراهيم من حمام السباحة الذي سقط بداخله من الكابينة التي تعطلت به والمُعَدّة لرفع الضيوف لمكان عالٍ، بارتفاع عشرات الأمتار فوق الأرض، ظل يبتسم، الأمر الذي أثار شكوكا حول معرفته بالمقلب.
وظل إسلام إبراهيم يتفاعل مع رامز جلال وكأنه على علم بما يحدث له، فيما واجهه رامز جلال بإيفيه: ”التيتا بني“، وبدلا من إبداء إسلام رد فعل غاضب تفاجأ الجمهور بأنه يتقبل الأمر بالأحضان، ودعا جمهوره لمشاهدة حلقته.
رامز جلال وأغرب طلب من إسلام إبراهيم بعد مقلب #رامز_عقله_طار#هيئة_الترفيه#MBCMASR #رمضان_يجمعنا@ramezgalal @GEA_SA
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— MBC مصر (@mbcmasr) April 23, 2021
وكان إسلام إبراهيم قد انفعل على فريق عمل البرنامج ككل، وأطلق العديد من الشتائم بعدما تعطلت الكابينة المعدة ضمن تنفيذ المقلب، بينما ظل يصرخ في جنون وعصبية شديدة.
جنون وعصبية شديدة لـ إسلام إبراهيم في كبسولة الهوب دروب#رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#MBCMASR #رمضان_يجمعنا@ramezgalal @GEA_SA
تابع جميع الحلقات علي Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/dkKhzAHMf0
— MBC مصر (@mbcmasr) April 23, 2021
وخلال مقدمة رامز جلال، سخر من الفنان المصري إسلام إبراهيم.
إسلام إبراهيم ورامز جلال هيموتوك من الضحك في معركة "التيتا بني"#رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#MBCMASR #رمضان_يجمعنا@GEA_SA @ramezgalal
تابع جميع الحلقات علي Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/E0meSg7Osy
— MBC مصر (@mbcmasr) April 23, 2021
ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.