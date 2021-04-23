الفنان المصري إسلام إبراهيم يستقبل مقلب "رامز عقله طار" بأغرب رد فعل (فيديو)

استقبل الفنان المصري إسلام إبراهيم مقلب مواطنه الفنان رامز جلال في برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه عبر شاشة“ Mbc مصر“، بأغرب رد فعل عبر طريقة كوميدية، أحدث حالة من السخرية بين جمهور التواصل الاجتماعي.

وعقب خروج إسلام إبراهيم من حمام السباحة الذي سقط بداخله من الكابينة التي تعطلت به والمُعَدّة لرفع الضيوف لمكان عالٍ، بارتفاع عشرات الأمتار فوق الأرض، ظل يبتسم، الأمر الذي أثار شكوكا حول معرفته بالمقلب.

وظل إسلام إبراهيم يتفاعل مع رامز جلال وكأنه على علم بما يحدث له، فيما واجهه رامز جلال بإيفيه: ”التيتا بني“، وبدلا من إبداء إسلام رد فعل غاضب تفاجأ الجمهور بأنه يتقبل الأمر بالأحضان، ودعا جمهوره لمشاهدة حلقته.

وكان إسلام إبراهيم قد انفعل على فريق عمل البرنامج ككل، وأطلق العديد من الشتائم بعدما تعطلت الكابينة المعدة ضمن تنفيذ المقلب، بينما ظل يصرخ في جنون وعصبية شديدة.

وخلال مقدمة رامز جلال، سخر من الفنان المصري إسلام إبراهيم.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.