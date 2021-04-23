وفاة الموسيقار المصري خالد الأمير

أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وفاة الموسيقار المصري المعروف خالد الأمير.

ونعى شاكر الموسيقار الراحل، قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي بمزيد الحزن والأسى والألم، وفاه صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير الذي وافته المنية اليوم، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان“.

https://www.facebook.com/HanyShaker/posts/300777058086119

وقدم الموسيقار خالد الأمير، العديد من الألحان التي مازالت عالقة في أذهان الكثيرين، مثل أغنية لشادية ”اتعودت عليك“ للشاعر عبدالوهاب محمد، و“الحب الحقيقي“ للشاعر صلاح فايز و“لو القلوب“.

وغنى المطرب هاني شاكر من ألحانه الكثير من الأغاني مثل ”كده برضه يا قمر، طول عمري استلطفك، نسيانك صعب أكيد، باقولك، إديني عمر تاني“.

كما غنت من ألحانه المطربة مها صبري من نظم مأمون الشناوي ”وحشني كلامك“، وغنى المطرب محرم فؤاد من ألحانه أغنية ”قوم يا شوق ننام“ ثم ”صحي الأشواق وتعالى قابلني“.

وقدم الموسيقار الراحل ألحانه لسعاد محمد في أغنيات ”اتحداك“، ”وحشتني“، وغنى الكثير من المطربين والمطربات أغنيات من ألحانه ومنهم ”هدى سلطان، وأصالة، وميادة الحناوي، ونجاح سلام، وفايزة أحمد“، كما قدم ألحانه للمسرح وغنى له فؤاد المهندس وشويكار أكثر من 12 لحنًا.