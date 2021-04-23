مشهد ولادة منى زكي في "لعبة نيوتن" يثير تعاطف الجمهور وإعجابه

أحدث مشهد ”ولادة“ الفنانة المصرية منى زكي، في مسلسلها ”لعبة نيوتن“، الذي يتم عرضه في دراما رمضان الجاري 2021، أصداء واسعة وسط إشادة بإتقان النجمة المصرية للدور بطريقة جعلتها تحصد صدارة التريند في موقع ”تويتر“.

وفي تفاصيل المشهد الذي بثه تطبيق ”شاهد“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“، فإن منى زكي، التي تطل على الجمهور بشخصية ”هنا“ تجسد لحظات الولادة وآلامها، في ظل ما تعيشه تلك الشخصية من حالة خاصة.

وفي يوم ولادة منى زكي، تم إبلاغها بدخول والدتها في غيبوبة، وهي تعيش وحدها في أمريكا، كما أنها تلقت رسالة طلاقها من زوجها الذي يقيم في مصر ويجسده الفنان المصري محمد ممدوح بشخصية ”حازم“، وهي في طريقها إلى غرفة الولادة.

🔥 🔥 وأخيراً اللحظة المنتظرة

مشهد الولادة لهنا وأداء خرافي من #منى_زكي#لعبة_نيوتين #رمضان_معانا@monazaki

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الأمر لم يتوقف عند الأحداث التي رافقتها لحظة الولادة، بل إن آلام المخاض أضفت المزيد من التراجيديا على الظروف الصعبة التي تعيشها الشخصية، وهو ما تسبب في تفاعل واسع مع المشهد.

واستنفر النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بين الإشادة بأداء منى زكي، مؤكدين أنهم بكوا كثيرا ووصفوا المشهد بأنه يحطم القلوب، وبين النقد والشتم لشخصية ”حازم“ زوج منى زكي، كونه لم يراع أي ظروف تمر بها زوجته.

وغردت متابعة تدعى ”رانيا“، تقول: ”مشهد ولادة منى زكي ده قلب عليا المواجع و فكرني بيوم ولادتي و كان هاين عليا انفجر من العياط لولا ان كان قاعد معايا ناس“.

و مشهد ولادة منى زكي دة قلب عليا المواجع و فكرني بيوم ولادتي و كان هاين عليا انفجر من العياط لولا ان كان قاعد معايا ناس 🥲 — Queen👑 (@raniahazza3) April 23, 2021

وأضافت متابعة من حساب يحمل اسم ”تغريد“ قائلة: ”‏هو مسلسل لعبة نيوتن اتعمل علشان يعلي الأدرينالين.. دانا كنت بولد مع منى زكي النهاردة“.

هو مسلسل لعبة نيوتن اتعمل علشان يعلى الادرينالين …دانا كنت بولد مع منى زكى النهارده — تغريد (@TagreedMo7amed) April 22, 2021

وكتب ”دافيد“ عبر حسابه يقول: ”‏مشاهد منى زكي وهي بتولد في مسلسل لعبة نيوتن توصف بجملة واحدة، ده مكانش تمثيل ده كان بجد!!!“.

مشاهد منى زكي و هي بتولد في مسلسل لعبة نيوتن توصف بجملة واحدة ،، ده مكانش تمثيل ده كان بجد!!! — DAVID 𓂀 (@DutchEgyptian) April 23, 2021

وعبر محمد عواد عن إعجابه بالمشهد الذي أعاد لحظات الأجواء الأسرية لهم عند ولادة زوجته لطفله فغرد قائلا: ”مشهد ولادة مني زكي في #لعبة_نيوتن ده أثر في الناس كلها بس مش قدي انا وزوجتي لأنه عيشنا ميلاد ابني الأول اللي اتولد على غفلة 7 شهور وكنا لوحدنا تماما“.

مشهد ولادة مني زكي في #لعبة_نيوتن ده أثر في الناس كلها بس مش قدي انا وزوجتي لأنه عيشنا ميلاد إبني الأول اللي اتولد علي غفله ٧ شهور وكنا لوحدنا تماما — Muhamad Awad (@tincephalopod) April 22, 2021

ولم يتوقف الأمر عند الجمهور فقط، بل تابعته وعلقت عليه الناقدة المصرية ماجدة خير الله، قائلة إن المشهد ”يخلع القلب“، مضيفة في منشور عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، أنّ منى أقفلت بأدائها له الباب على زميلاتها اللواتي ربما سيتعّذر عليهن الوصول لهذا المستوى من الإجادة“.

وكتبت ماجدة خير الله: ”يضم المسلسل مشهدا طويلا بتقطيعات وتفاصيل لمنى زكي وهي بتولد! وهو مشهد يخلع القلب، ويضع المشاهد في اقصي درجات التوتر، المشكله الاكبر ان مني زكي قفلت الباب علي اي زميله من جيلها أو الجيل اللي بعده او اللي بعد بعده، ممكن تتجاوز هذا المستوى من الإجادة والدقة في استخدام كل الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الممثل في التعبير، حتى خصلات الشعر قبل أن تختبيء تحت غطاء رأس طبي“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159869849756282&id=692526281

وتنافس منى زكي في دراما رمضان بمسلسل ”لعبة نيوتن“، ويشاركها في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.