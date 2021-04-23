مصر.. تشييع جثمان السيناريست مصطفى محرم وسط غياب تام للفنانين (صور)

شيع جثمان الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم، من مسجد السيدة نفيسة اليوم الجمعة، إلى مثواه الأخير بعد وفاته أمس إثر وعكة صحية خطيرة.

وشهد تشييع الجثمان غيابا تاما لجميع نجوم الفن، حيث حضر صلاة الجنازة الأهل والأقارب وبعض محبي السيناريست الراحل الذين حرصوا على أداء صلاة الجنازة عليه وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وقد تلقت أسرة الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى محرم العزاء على المقابر بعد دفن الجثمان بمقابر الأسرة في السيدة نفيسة.

وغيب الموت الكاتب المصري مصطفى محرم، إثر وعكة صحية تعرض لها، عن عمر ناهز الـ81 عامًا، بعدما أثرى الدراما العربية بعشرات المسلسلات والأفلام التي استلهم الكثير منها من أعمال أدبية.

وولد ”محرم“ في حزيران/ يونيو 1939، وتخرج في كلية الآداب عام 1961، ثم نال دبلوم المعهد العالي للسيناريو عام 1964، وعمل في المركز القومي للسينما، حيث كتب سيناريو العديد من الأفلام التسجيلية.

وبرع ”محرم“ في تحويل الأعمال الأدبية إلى أفلام سينمائية من خلال إعداد السيناريو والحوار، ولمع نجمه في الدراما التلفزيونية مع تقديم مسلسل ”لن أعيش في جلباب أبي“ للمخرج أحمد توفيق، وبطولة نور الشريف، وعبلة كامل عام 1996.