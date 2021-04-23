رغم مشاركته فيه.. الفنان البحريني خالد الشاعر غير راض عن "مارغريت"

أبدى الفنان البحريني خالد الشاعر، غضبه من مسلسل ”مارغريت“، الذي يتم عرضه حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2021، وتقوم ببطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، مبينًا أنه لم يستطع الحصول على ردود الفعل على العمل كونه لا توجد لديه حسابات في السوشال ميديا، طبقا لقرار اتخذه قبل عامين.

وقال الشاعر عبر تصريحات تلفزيونية ببرنامج ”تفاعلكم“ الذي تبثه ”العربية“، إنه يستقي ردود الفعل من الجمهور في الشارع وليس السوشال ميديا، موضحًا أنه لا يستطيع الحكم بشكل عام، ولكن ما يراه من ردود الفعل تتماشى مع ما يدور في ذهنه.

وأوضح أن ما يدور في ذهنه بشأن هذا العمل وبدون نفاق أو مجاملة، يتمثل في أن الفنان لا يُسأل عن عمل بعد عرضه كون رأيه يكون عند التوقيع وقراءة النص فقط، مشيرا إلى أنه وافق على النص عن قناعة وتحمس له، لكن ما قرأه ووافق عليه، غير ما يراه على الشاشة حتى الآن.

وتابع أنه عندما تتاح له فرصة للعمل مع حياة الفهد، فلا بد من التفكير فيها، إلا أن ما قرأه في المسلسل كنص جبار، لم يظهر على الشاشة بل يوجد اختلاف عن النص.

ومسلسل مارغريت من بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد، ويشاركها العمل حسن البلام، سعاد علي، نور العراقية، حمد العماني، بشار الشطبي، هبة الدري، ليالي دهراب، خالد الشاعر، نواف النجم وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج باسل الخطيب، وإنتاج مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.